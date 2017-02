Mauritanie: Un changement de drapeau au menu de la révision constitutionnelle

Pour être adopté le nouveau projet devra être validé à la majorité des deux tiers par le Sénat et l'Assemblée. Puis il sera soumis à un référendum ou à un congrès parlementaire, c'est à dire la convocation simultanée du Sénat et de l'Assemblée.

Changer le drapeau, c'est accompagner le développement du pays explique Sidi Baba Laha député de l'UPR. Et même si cela doit couter cher. « Nous ferons autant de dépenses nécessaires pour préserver notre pays et pour accompagner le développement aussi bien des mentalités que le développement économique de ce pays. »

C'est ce mardi 28 février que doivent débuter les débats sur la révision constitutionnelle au Parlement mauritanien. Ces débats doivent d'abord avoir lieu en commission et se poursuivront en plénière le 7 mars. Le nouveau texte propose de supprimer le Sénat, la Haute cour de Justice, et le Haut conseil islamique, mais aussi de changer le drapeau. Une proposition parmi d'autres, critiqué par l'opposition qui appelle à l'apaisement politique d'ici la présidentielle de 2019.

