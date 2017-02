Les élections en RD. Congo font parler toutes les radios du monde. En effet, ce n'est plus une question qui ne concerne qu'une seule patrie mais, plusieurs pays semblent jusque là s'intéresser. Cela s'explique par l'intervention du Ministre britannique pour l'Afrique, Tobias Ellwood, qui a expliqué, à travers une communication du 13 février dernier, que le peuple congolais veut des élections pacifiques et équitables cette année. Toutefois, il ne s'est pas empêché de parler du soutien de la Grande Bretagne pour la tenue de ces élections. Lisez, ci-dessous, le texte de la cellule de communication de l'Ambassade britannique à Kinshasa, relative à la problématique des élections en RDC.

J'ai eu récemment le plaisir de visiter à nouveau la République Démocratique du Congo (RDC) pour voir comment le Royaume-Uni peut mieux soutenir un avenir pour le peuple congolais. Je suis reparti non seulement inspiré par la beauté, le dynamisme et le potentiel incroyable de la RD. Congo, mais aussi avec trois principales conclusions.

Premièrement, il est extrêmement important de mettre en œuvre l'accord du 31 décembre. Les habitants de Goma, que j'ai vus s'enrôler étaient pleins d'espoir qu'ils seraient en mesure de choisir un nouveau président en 2017, et de voir la toute première transition pacifique du pouvoir de leur pays. Ils voient des élections se tenir dans des pays comme la Somalie et peuvent pas comprendre ni accepter pourquoi le vote en RD. Congo est déjà le plus reporté d'Afrique. Mais ils ont accueilli favorablement le récent engagement du Président Kabila à quitter ses fonctions lors de la prochaine élection et non à chercher, à la différence de certains dirigeants, à modifier la constitution pour rester au pouvoir.

Le Royaume-Uni fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir les élections, avec le concours de ses amis en Angola, Afrique du Sud, Chine, Europe, les Etats-Unis et ailleurs. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, nous encourageons la MONUSCO à augmenter l'appui précieux qu'elle fournit déjà. Nous demeurons membre à part entière et actif de l'UE et nous collaborons avec elle pour trouver les voies et les moyens de soutenir les élections à venir.

Cependant, si nous ne constatons pas de progrès significatifs, nous envisagerons avec nos partenaires européens, l'imposition de sanctions supplémentaires contre ceux qui violent les droits de l'homme. En notre qualité de deuxième bailleur bilatéral important de la RD. Congo, nous allons augmenter notre financement destiné à l'éducation civique, pour renforcer la participation politique des femmes et nous rassurer que tous les partis politiques peuvent battre campagne. Comme l'a dit le Président Kabila, le financement des élections incombe en grande partie au gouvernement de la RD. Congo. Mais, le Royaume-Uni est disposé à contribuer aux élections pour autant que la volonté politique de les tenir soit claire.

Deuxièmement, plus d'efforts doivent être fournis pour protéger les civils. J'ai moi-même constaté les conséquences de l'insécurité permanente sur les populations locales vivant dans le Nord-Kivu. Je suis consterné par la perte en vies humaines et des déplacements massifs de populations dans les deux Kasaï et dans la province du Tanganyika. La responsabilité de protéger le peuple congolais relève bien sûr de son gouvernement. Mais nous allons continuer à aider les communautés à résoudre leurs différends de manière pacifique, à apporter un soutien aux personnes touchées par le conflit et à encourager les Nations Unies à être aussi actives que possible dans leur appui au maintien de la stabilité.

Troisièmement, le secteur privé pourrait transformer la RD. Congo s'il n'est pas freiné. La RD. Congo regorge d'opportunités commerciales. J'ai vu, par exemple, le projet hydroélectrique de Matebe dans lequel le gouvernement britannique investir 9 millions. Ce projet génère 50 MW destinés à des industries locales créatrices d'emplois et, d'autre part, à alimenter Goma en énergie électrique. Le Royaume-Uni est la 5e puissance économique mondiale et l'un des plus importants investisseurs en Afrique. Nos entreprises sont dotées des atouts incroyables en infrastructure, services financiers, agriculture, transports et autre secteurs qui pourraient contribuer à réaliser l'énorme potentiel de la RD. Congo.

Ces sociétés voudront de toute évidence voir s'installer en RD. Congo une stabilité politique par la tenue des élections, mais aussi voir des mesures prises pour combattre la corruption et contre une réglementation fiscale excessive. Ces mesures concernent le gouvernement de la RD. Congo, mais le Royaume-Uni soutiendra les réformes fiscales qui tendent à augmenter les revenus tout en réduisant le fardeau fiscal excessif, à promouvoir la transparence dans le secteur minier en particulier, et à enquêter sur les offres commerciales corrompues ayant des liens avec le Royaume-Uni.

L'impression durable de ma visite est que le peuple congolais veut des élections pacifiques et équitables cette année, une sécurité plus accrue et plus d'emplois. Le gouvernement britannique fera tout son possible pour que cette vision devienne une réalité.