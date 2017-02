Les cadres de cette plateforme ont résolu de créer un addendum à l'acte de Genval pour consacrer les réaménagements effectués pour régler, enfin, le remplacement d'Etienne Tshisekedi.

Depuis hier, le document circule sur la toile. Mais, jusque-là, le consensus général n'est pas encore obtenu autour de ce texte qui est fortement soutenu par le tandem UDPS-G7. Si tous les ténors du Rassemblement tombent d'accord, chose qui pourrait être faite aujourd'hui, ce regroupement politique aura 4 organes en lieu et place de 2 d'antan. Lesdites structures sont le Président, le Conseil des Sages, la Coordination des Actions ainsi que le Conseil de discipline et d'arbitrage. Des sources soutiennent que c'est Félix Tshisekedi qui devrait prendre la tête du Rassemblement en prenant le poste de Président qui revient à l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Par ailleurs, Pierre Lumbi Okongo est pressenti pour la présidence du Conseil des Sages. C'est là une place de toute importance car son président, sauf changement, est censé prendre les commandes du Conseil National de Suivi de l'Accord.

"Addendum à l'Acte d'engagement de Genval portant restructuration du Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement". Voilà le titre de l'acte additif qui devrait donner le ton de la restructuration à la plateforme politique chère à Feu Etienne Tshisekedi.

Le nouveau visage du Rassemblement comportera trois têtes d'affiche dont le président politique, un autre pour le conseil des sages et, en définitive, un coordonateur. De tous, le Président politique qui est un organe en soi est l'instance suprême apte à pouvoir engager de toutes sortes le Rassemblement. Il veuille au bon fonctionnement des choses et présidera un comité restreint pour tabler sur les enjeux. L'Udps qui a tenu à ne pas perdre son leader au sien du Rassemblement est sensé prendre ce poste lâché par toutes les composantes en mémoire d'Etienne Tshisekedi. Dans la nouvelle hiérarchie, après le Président, c'est le conseil des sages, le deuxième organe avec à sa tête un président qui est chargé de mener les activités de cette structure composée de 43 membres et voulue comme un espace d'échange, de contrôle et de décision du Rassemblement.

La Coordination des Actions vient après le Conseil des sages. Elle est l'organe d'exécution des décisions du Président et du conseil des sages. Elle conçoit et propose au président et au conseil des sages des actions à mener sur terrain et les exécute. Sa coordination comprend une plénière et un bureau. La plénière comprend les représentants de toutes les composantes suivant leur poids politique. Son bureau est constitué d'un coordonateur, de 4 coordonateurs adjoints, d'un rapporteur, d'un rapporteur adjoint, d'un questeur et d'un questeur adjoint. Le dernier organe du Rassemblement c'est le Conseil de discipline et d'arbitrage. Qui, comme sa dénomination l'indique, veillera à l'ordre et la discipline.