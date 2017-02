Dans une déclaration signée par Gabin Tshiteya, Modérateur du G14, en même temps Président de la Convention Nationale des Démocrates pour un Ordre Nouveau (CONDOR), le G14, plateforme politique la plus ancienne en RDC, réaffirme son plein soutien à la candidature du Dr Gérard Kabamba à la Présidence du Conseil National de Suivi de l'Accord (CNSA).

Par diverses voies médiatiques qu'emprunte Gabin Tshiteya, l'opinion peut, de son avis, retenir que la candidature de M. Gérard Kabamba demeure jusque-là, inattaquable. L'homme a plusieurs chances par ces compères du comité des Sages du Rassemblement d'occuper, dans les jours qui suivent, le strapontin du CNSA. Devant la presse, lui-même a indiqué que son arrivée à ce poste sera une occasion pour lui de renouveler la confiance du peuple dans les chefs des opposants de cette plateforme politique créée par Etienne Tshisekedi à Genval. Et il fera de la cohésion et l'unité des acteurs politiques du Rassemblement son cheval de bataille. Il voudrait bien que les congolais vivent un autre Tshisekedi car, renchérit-il, Etienne Tshisekedi mort, il est bien présent spirituellement. D'où, celui qui réincarne de près sa vie, redonnera de l'espoir à des milliers des militants de la démocratie.

Tshiteya Gabin, celui-là qui ne cesse de creuser le parcours de l'illustre candidat, a signifié que c'est une personne la mieux indiquée en raison de son caractère d'être sage, modeste et conciliant pour toutes les composantes au sein du Rassemblement afin de garantir l'harmonie dans l'unité et la paix. Il a également renchéri ce choix en ces termes : «Le soutien est tout d'abord du fait que le Dr Gérard Kabanga est du G14 comme moi. Il a beaucoup combattu aux côtés d'Etienne Tshisekedi dans l'avènement de la démocratie et d'un Etat de Droit en RD. Congo. Il a un parcours emblématique. Il exprime l'image et la détermination du G14. C'est un homme modeste, intelligent qui, aujourd'hui, est au centre de l'unité du Rassemblement».

Dans la déclaration reprise dans les lignes qui suivent, lue le dimanche dernier au siège de la Condor de la Gombe, Gabin Tshiteya, qui est en même temps Modérateur en exercice du G14, a invité tous les millions des combattants pour la Démocratie et l'Etat de droit à s'approprier la candidature de M. Gérard Kabamba Mbwebwe à la Présidence du Conseil National de Suivi de l'Accord.

DECLARATION DU G14

Très chers camarades combattants pour la Démocratie et l'Etat de droit, autour et au sein du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement.

Nous, G14, plateforme la plus ancienne de la classe politique congolaise engagée dans la lutte pour la Démocratie et l'Etat de droit, décidons de sortir de notre silence et vous convions de vous approprier la candidature à la Présidence du Conseil National de Suivi de l'Accord, CNSA, du Docteur Gérard Kabamba Mbwebwe, un acteur politique reconnu d'avoir été respecté et apprécié par le Président Etienne Tshisekedi et sa famille politique, comme Homme de caractère, d'une forte personnalité à parcours constant, déterminant, loyal, conciliant, ayant pignon sur les militants de la Démocratie.

Dr Kabamba est une personne indiquée à caractère d'être sage, modeste et conciliant pour toutes les composantes au sein du Rassemblement afin de garantir l'harmonie dans l'unité et la paix.

Pour la modération