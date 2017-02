Chargé d'affaires de l'Ambassade de Belgique en République Démocratique du Congo, Stéphane Mund représentait son ambassadeur en congé.

Hier, dans le bureau ovale du Ministère de l'Intérieur et Sécurité, l'homme, à la tête d'une délégation, a eu un fructueux entretien avec le Vice-premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary. Les questions liées à la situation sécuritaire et aux défis politiques du moment ont été au centre des débats lors de cette audience. Avec ferveur, le patron de la territoriale a éclairé la lanterne de son hôte en lui donnant des informations officielles sur l'évolution de différents dossiers en cours. Visiblement, après son périple au Tanganyika pour œuvrer à la réconciliation des Bantous et Pygmées, le VPM Ramazani Shadary reprend du service.

La situation sécuritaire de la République Démocratique du Congo est portée à cœur par ses partenaires en cette période particulière où le pays est engagé dans une transition dont les contours sont toujours en discussions au Centre Interdiocésain sous l'égide des Evêques catholiques. Incursion des éléments du tristement célèbre du Mouvement du 23 Mars -M23- à l'Est, les insurrections des partisans du Chef coutumier Kamuina Nsapu dans l'Espace grand Kasaï, l'affaire Bundu Dia Mayala et Cie sont dans tous les lèvres. Depuis la diffusion d'une série des vidéos mettant en scène des prétendus soldats des FARDC en train de tirer sur des civils, le dossier Kamuina Nsapu a suscité des inquiétudes au niveau international. Avec à la clé, des appels à des enquêtes sérieuses pour établir la véracité de ces images et si elles s'avèrent vraies, que les responsabilités soient établis afin que les coupables soient punis conformément à la loi.

Ramazani Shadary rassure

Au sortir de l'audience lui accordée par le Vice-premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary, le chargé d'affaires de l'Ambassade de Belgique, Stéphane Mund n'a pipé mot aux journalistes. Toutefois, les informations rapportées par la cellule de communication du Ministère de l'Intérieur et Sécurité assurent que le VPM Ramazani Shadary a su édifier et rassurer ses hôtes.