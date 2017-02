Congo-Kinshasa: Mausolée de Tshisekedi au cimetière de la Gombe - La décision de Kimbuta suscite des vagues

Mais, jusqu'à lundi 27 février 2017, aucun travail n'avait commencé pour l'aménagement du lieu. Sur place, des gens venaient pour prendre connaissance du site. Des discussions aux antipodes ont animé les conversations. Les uns ont pensé qu'il fallait inhumer le sphinx seulement à Limete au lieu de le jeter à un endroit où, il sera confondu avec tout le monde. Les autres, par ailleurs, ont estimé que la décision du Gouverneur était prématurée et n'a pas rencontré le sentiment de tout le monde. D'autres encore, dont leurs membres sont morts il y a de décennies, ont soutenu qu'il faudrait, au lieu d'ériger un mausolée au cimetière de la Gombe, que cela soit fait sur l'espace compris entre le stade des Martyrs et le palais du peuple.

De concert avec la famille biologique de l'illustre disparu, André Kimbuta, Gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a tranché. Tshisekedi sera enterré au cimetière de la Gombe. Un carré spécial de 500m2 est retenu à cet effet. Ce carré spécial est aménagé sur l'espace compris entre l'entrée latérale et l'entrée principale dudit cimetière, en vertu de la lecture combinée des articles 1 et 2 de l'arrêté n° SC/025/BGV/MIN.PSD/NL/2017 du 24 février 2017, portant aménagement d'un cadre spécial au sein du cimetière de la Gombe. Dans la même décision, Kimbuta charge, son Ministre provincial de la Population, sécurité et de la décentralisation de l'exécution de cette mesure.

Lors du point de presse tenu à Bruxelles, par Mgr Gérard Mulumba et Félix Tshisekedi, il avait été posé deux conditions notamment, la construction d'un mausolée, à des lieux biens précis, à savoir : Limete, Palais du peuple, place triomphal ou encore à la place du cinquantenaire, et la sécurisation des obsèques.

