"Je voudrais clore mon propos en invitant chacun, dans son domaine d'intervention, à veiller au respect des droits de nos filles qui entrent dans la phase d'adolescence.

Et l'UNFPA, qui de par son mandat œuvre pour que le potentiel de chaque jeune soit accompli, sera toujours à vos côtés pour apporter l'appui nécessaire". Tel est le condensé du message de Diane Keita, Représentante du Fonds des Nations Unies pour la Population, au lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2016, placé sous le thème "10 ans : comment cet âge déterminant chez les filles conditionne notre avenir ?".

Décor

Le lancement officiel du rapport sur l'état des lieux de la population a eu lieu, à Fleuve Congo Hôtel de la Gombe, au cours d'une matinée d'échanges organisée vendredi 24 février 2017, par la Représentation de l'UNFPA en RD. Congo. La cérémonie a connu la participation des Députés nationaux, du Ministre d'Etat et Ministre du Plan, Jean-Lucien Bussa, de Thérèse Olenga, Ministre provinciale de l'enseignement, les Chefs de Missions Diplomatiques, les Professeurs des Universités, les professionnels des médias. Trois interventions ont été au rendez-vous. Celle de Diane Keita, au nom de la Représentation. Celle du Professeur Jean-Pierre Mpiana, qui a présenté le rapport de la population mondiale 2016. La dernière est celle de Blessing Malonga âgée de 10 ans au nom de plus d'un million des filles congolaises. A cette série, il faut ajouter le discours de Jean-Lucien Bussa qui a manifesté sa joie pour l'initiative prise par l'UNFPA. Il a interpellé l'auditoire: "qu'on est plus à l'heure de discours. C'est sont les actions qui comptent. Mettons-nous en lice pour le respect des droits des enfants, non seulement des filles, mais aussi garçons".

Objet de la rencontre

L'UNFPA publie chaque année un rapport sur l'état de la population mondiale. Pour l'année 2016, c'est sont les filles âgées de dix ans qui sont visées, dans la thématique à soutenir. Pourquoi les filles de 10 ans? "S'il y a une frange de la population qui est butée à plusieurs obstacles, c'est sont ces filles qui amorcent leur transition de l'adolescence à l'âge adulte", a déclaré Diane Keita. En plus, poursuit-elle, "une fille de dix ans voit, d'une part, de nouvelles perspectives s'ouvrir à elle et commence à faire des choix qui influenceront son éducation et sa vie professionnelle. D'autre part, ces perspectives sont très limitées, parce qu'entrant dans la puberté, elle rencontre plusieurs obstacles dus notamment, à des normes sociales dictées privilégiant les garçons.

Appel à la mobilisation générale

Saisissant l'opportunité lui offerte, la Représente de l'UNFPA a interpellé les Gouvernements du monde, congolais en particulier, ainsi que tout celui qui œuvre dans un domaine quelconque, de lutter pour le respect des droits des filles consacrés tant par les instruments juridiques internationaux que nationaux. Car, dit-elle, lorsqu'une fille jouit de ses droits, elle est capable de rester à l'école, d'être en bonne santé, d'être protégée contre le mariage d'enfants et les grossesses précoces, de trouver un emploi, et enfin, de saisir toutes les occasions qui s'offrent à elle. A cet effet, il est impérieux d'investir d'urgence dans le capital humain qu'elles représentent.

Contenu du rapport

Prenant parole, le Professeur Jean-Pierre Mpiana a présenté, en grandes lignes, le contenu du rapport sur la population mondiale 2016. Il comprend plusieurs points, notamment : des opportunités et des défis des adolescentes de dix ans, les recommandations. De ces dernières il faut retenir: l'établissement et la défense de l'égalité juridique grâce à des pratiques judiciaires cohérentes ; l'interdiction de toutes les pratiques néfastes à l'égard des filles et veuillez à l'application de l'âge minimum du mariage à 18 ans ; offrir une éducation de grande qualité dans des écoles sûres qui proposent des programmes scolaires, un enseignement et des activités extrascolaires qui respectent pleinement l'égalité des sexes ; dans le cadre des efforts visant la couverture universelle, mettre en place des bilans de santé systématiques pour toutes les filles de dix ans afin de dépister les maladies, les carences nutritionnelles, les risques en matière de santé sexuelle ; offrir une éducation complète à sexualité qui soit universelle dès le début de la puberté ; instaurer un mécanisme visant l'inclusion systématique et rigoureux.