Congo-Kinshasa: Pas de dilatoires !

opinion

Pas question d'abdiquer, de renoncer ou de se taire, en dépit des vicissitudes politiques devant conduire à l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre par les parties prenantes, Majorité présidentielle et Rassemblement.

Et, malgré les turbulences dues aux actes de violence perpétrés contre leurs lieux de culte. Par une formule sacramentelle, somme toute sans équivoque, Cardinal, Archevêques et Evêques, membres de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, CENCO, s'engagent et engagent leur institution, à accompagner le peuple Congolais jusqu'à l'alternance politique. Raison pour laquelle, ils disent non au blocage de l'application intégrale et rapide de l'Accord du 31 décembre 2016. Pour ce faire, ils en appellent à l'implication du Chef de l'Etat, en sa qualité de garant, pour faire avancer le processus de nomination du Premier Ministre, dont la mission est d'organiser les élections. A la Majorité présidentielle et à l'opposition, de ne pas bloquer l'application de l'Accord par des manœuvres dilatoires et par des intransigeances irréalistes.

Mais plutôt d'aplanir sans délai les points de divergences quant à l'arrangement particulier, afin de parachever les négociations en cours. Comment le feront-elles, les deux parties, si à la MP, Joseph Kabila attend que lui soit transmis trois noms par le nouveau Président du Rassemblement ; pendant qu'au sein de cette méga plateforme, la querelle sur la succession d'Etienne Tshisekedi fait rage ? Pas de dilatoires, disent les Evêques, parce que diligence doit être accordée à la désignation du président du Comité des Sages. Comment régler l'affaire, dès lors que les candidatures officielles exprimées donnent à penser que personne n'entend lâcher du leste, du moins jusqu'à hier soir ? Quoi qu'il en soit, face aux contingences du moment, à la pression des Evêques, partant de la communauté internationale, les lignes vont bouger. Il a été rapporté par des sources concordantes qu'au Rassemblement, il n'est que question d'heures, pour que soit connu le nom de celui qui sera l'interface du Chef de l'Etat, Joseph Kabila.

Une commission instituée à cet effet, a pu aplanir les divergences, en ayant permis aux candidats d'échanger, pour se faire des concessions mutuelles. Il a été demandé aux intéressés, candidats, de se rappeler que l'objectif n'était pas la transition, mais plutôt l'alternance politique pacifique. Par ailleurs, le même message doit être transposé aux membres de la famille biologique et politique d'Etienne Tshisekedi. L'illustre disparu mérite des hommages dignes de son rang. Il serait mal à propos que des intransigeances continuelles subsistent. S'il est vrai, parce que tel est le cas aujourd'hui, le Gouverneur a pris un arrêté portant aménagement d'un cadre spécial au cimetière de la Gombe, pour l'inhumation du Sphinx, que de dilatoires ne viennent bloquer le processus. Présence des véhicules pour le début des travaux, alors que ce sont les travaux de l'immeuble attenant qui sont effectués.

Voilà pourquoi, l'attention devrait plutôt être focalisée sur la manière dont sera érigé le mausolée, voir si cet emplacement ne va susciter des réactions négatives. Déjà, certaines familles sont montées au créneau pour dénoncer que cette construction du mausolée fera ombrage aux sépulcres de leurs membres de famille. Il ne faudrait pas que Tshisekedi, qui a été un problème de son vivant pour certains acteurs politiques, le soit pour les vivants et les morts, après son inhumation.