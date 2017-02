Congo-Kinshasa: « Prenez courage » Non au blocage!

Longtemps prise pour cible par les uns et les autres, la Cénco (Conférence épiscopale nationale du Congo) n'entend pas jouer le rôle de dindon de la farce. En marge de leur Assemblée plénière extraordinaire tenue du 20 au 25 février 2017 à Kinshasa, les évêques ont passé au peigne fin la situation sociopolitique et sécuritaire qui prévaut au pays.

Devant le drame national qui risque de plonger la RDC dans un « désordre incontrôlable », la Cénco adresse au peuple congolais « un appel à un sursaut patriotique » et l'exhorte à « ne pas perdre courage ». Comme le Seigneur Jésus-Christ, repris dans l'évangile de Jean, les évêques invitent le peuple congolais à s'approprier son destin. « Face aux tribulations du moment, lance la Cénco, prenez le courage, car le Christ a vaincu le monde ».

La Cénco fait, par ailleurs, un survol de principaux points de blocage et donne des pistes pour sortir de « l'impasse du processus électoral dont la régularité et la continuité ont été interrompues ». Tout en réitérant sa détermination à continuer sa mission de bons offices qui consiste à offrir aux acteurs politiques et sociaux un cadre aux concertations et à les exhorter à trouver un consensus en privilégiant les intérêts de la population et le bien supérieur de la République, la Cénco réaffirme avec force que « l'accord de la Saint-Sylvestre, salué avec un grand enthousiasme tant par toute la population que par la communauté internationale, est un compromis politique consensuel et inclusif, et s'avère être l'unique feuille de route réaliste ».

Les évêques estiment que des sujets majeurs, tel le mode de désignation du Premier ministre, ne devraient pas faire l'objet d'un blocage. Pour faire sauter ce verrou, apparemment artificiel de l'avis de la Cenco, les prélats notent qu' « il y a nécessité d'un dialogue franc, basé sur la bonne foi et la confiance mutuelle, entre la Majorité présidentielle et le Rassemblement ».

Face au regain d'insécurité qui s'abat sur une bonne partie du territoire national, particulièrement au Nord-Kivu, dans le Tanganyika, dans le Grand Kasaï, au Kongo central et à Kinshasa, la Cénco y voit déjà l'ombre d'un « plan de balkanisation de la RDC ».

De l'avis des évêques, ce moment de tribulation ne doit pas affaiblir la détermination du peuple congolais à protéger sa souveraineté et à se bâtir un bel avenir. De ce point de vue, les évêques pensent que l'accord du 31 décembre 2016 est le seul texte à même de garantir un avenir radieux autant au peuple congolais qu'à toute la RDC. « Face aux tribulations du moment et pour plus de justice et de paix, nous disons +non au blocage de l'application intégrale et rapide de l'accord du 31 décembre 2016+ ».

Dans ses revendications, la Cénco vise aussi bien le président de la République, la Majorité présidentielle, l'Opposition, la Société civile que la Céni. Elle interpelle également la Police nationale congolaise, les Forces armées de la RDC, les médias, les fidèles catholiques et la communauté internationale, en particulier la Monusco. Chacun, en ce qui le concerne, est invité à poser des gestes qui sauvent pour sortir la RDC de l'impasse.

« Rien n'est impossible à Dieu », conclut la Cénco, tout en implorant « l'accompagnement du Pape François et l'intercession maternelle de la Sainte Vierge Marie, notre Dame de l'espérance, que le Seigneur jette un regard de paix et de miséricorde sur la RD Congo et sur son peuple ».

Le message des évêques devrait certainement pousser la classe politique et tous les acteurs sociaux impliqués dans la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 à dépasser leur ego. Il s'agit de mettre en avant plan le seul bien supérieur du peuple congolais qui n'aspire qu'à une seule chose : l'alternance démocratique par l'organisation des élections dans les termes contenus dans ce compromis politique historique.