Congo-Kinshasa: Billets à valeur faciale élevée - La vigilance toujours de mise

Seul l'Etat, à travers ses services, est habileté à décider de la démonétisation des billets de banque. Les contrefacteurs doivent être punis, conformément à la loi.

Malgré la mise au point de la Banque centrale du Congo (BCC), certains commerçants continuent à être réticents face aux billets à valeur faciale élevée. Et pour cause. La présence sur le marché, des billets de banque contrefaits. Conséquence : faire de transactions avec les billets de 5.000, 10.000 et 20.000 francs congolais en dehors du circuit bancaire devient un casse-tête.

Pour certains commerçants, la mise au point de la BCC n'a pas résolu grand-chose. « Les billets de banque à problèmes continuent à circuler. Jusqu'en ce moment, nous ne savons distinguer le vrai du faux. Et pour éviter de se retrouver avec des billets que l'on ne saura écouler, nous préférons ne pas prendre les billets de banque à valeur faciale élevée », s'est résigné un commerçant du marché Gambela sous le sceau de l'anonymat.

D'autres par contre, estiment qu'ils restent vigilants face aux billets contrefaits. Question d'être en mesure de distinguer le vrai du faux. « Nous restons toujours vigilants. Au stade actuel, nous ne pouvons laisser passer aucun billet contrefait. A l'aide des explications fournies il y a quelques jours par l'Institut d'émission, nous savons bien distinguer le vrai du faux », a déclaré Alain Baba, un vendeur opérant dans la commune de Bandalungwa.

Des billets contrefaits de 5.000, 10.000 et 20.000 francs congolais sont contrefaits par des personnes non autrement identifiées.

Il y a quelques jours, la BCC a rendu public un communiqué affirmant que les billets à valeur faciale élevée ont cours légal. L'Institut d'émission met en garde toute personne qui s'hasarderait à s'illustrer par la contrefaçon des billets de banque. La BCC avait également donné quelques indications devant permettre de distinguer le vrai billet du faux.

Le directeur général en charge de politique monétaire et opérations bancaires à la BCC, Jean Louis Kayembe, a annoncé l'organisation, dans les tout prochains jours, d'une campagne visant à sensibiliser les populations congolaises à ce sujet. Question d'apporter de plus amples informations à l'opinion, en rapport avec l'utilisation des billes de banque, la technique pour distinguer les vrais billets de faux.

Dans un communiqué publié le 19 février, l'Institut d'émission avait rappelé que les « coupures de 5.000, 10.000 et 20.000 francs congolais ont cours légal sur toute l'étendue de la République ». De ce fait, elles doivent être utilisées et acceptées dans les transactions, conformément à la législation de change.

S'agissant des cas de faux billets qui ont été détectés sur le territoire national, la BCC a indiqué que « des enquêtes approfondies sont en cours par ses services, en étroite collaboration avec les services publics ayant pour mission la lutte contre la contrefaçon ».

Afin de permettre au public et aux entreprises, d'une part, d'avoir une meilleure connaissance des vrais billets et de pouvoir les distinguer des faux et, d'autre part, de vérifier l'authenticité des billets sans qu'il soit nécessaire d'utiliser des équipements spéciaux, la BCC a appelé la population à vérifier un certain nombre d'éléments.

Concernant la numérotation verticale, la BCC conseille de s'assurer que le numéro commence par la lettre R pour le billet de 5.000 CDF, la lettre S pour celui de 10.000 CDF et la lettre T pour la coupure de 20.000 CDF.

« Le numéro doit être indélébile. Il ne doit pas s'effacer au grattage avec le doigt, même lorsque celui-ci est mouillé », a instruit la BCC.

Quant à l'effet caméléon sur tous les billets concernés, il faut observer à côté du numéro vertical, une pastille qui change de couleur suite à un lent changement de la position du billet.