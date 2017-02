Burkina Faso: Affaire Djibrill Bassolé - La nafa dénonce une « instrumentalisation politique »

communiqué de presse

Ceci est un communiqué de la Nouvelle Alliance du Faso (NAFA) sur l'état de santé de Djibrill Bassolé. Rasmané Ouédraogo, président du parti, exige, entre autres, une évacuation sanitaire du Général et accuse le parti au pouvoir, le MPP, de s'immiscer dans la gestion de ce dossier.

« Suite aux informations persistantes sur la fragilisation progressive de l'état de santé et les manœuvres de privation de soins médicaux dont est victime le prisonnier politique Djibrill Bassolé de la part des autorités judicaires militaires burkinabè, la Nouvelle Alliance du Faso (NAFA) exprime ses vives inquiétudes pour la vie de son candidat à l'élection présidentielle de novembre 2015. En effet, transféré de la MACA, le 23 janvier 2017, à la clinique du Cœur où il a fait un séjour de 24 heures, Djibrill Y. Bassolé devait y retourner pour des soins et examens complémentaires le 1er février dernier. Allant contre les prescriptions médicales de son médecin traitant, les autorités judiciaires militaires ne lui ont pas permis d'honorer, dans des conditions adéquates, ces rendez-vous médicaux d'une importance capitale pour sa vie. Conséquence, son état de santé s'est détérioré et c'est sans surprise que Djibrill Bassolé a été une nouvelle fois victime d'un malaise le samedi 25 février dernier.

Par ce communiqué, la NAFA tient à rappeler que la privation de soins à une personne détenue est inacceptable dans un Etat de droit et constitue une violation flagrante des droits de la personne humaine. Face à cette situation de non-droit où la vie de Djibrill Bassolé est en danger, le parti exige sans délai et sans condition l'évacuation à l'étranger du prisonnier politique Djibrill Bassolé pour des soins médicaux appropriés; la cessation immédiate de l'instrumentalisation politique du dossier Djibrill Bassolé par le pouvoir du MPP ; la libération immédiate de Djibrill Bassolé en attendant son procès. La NAFA tient, en outre, à rappeler aux autorités judiciaires et politiques du MPP qu'elles seront tenues pour seuls responsables pour tout dommage irréversible qui adviendrait sur l'état de santé de Djibrill Bassolé ».

*MACA : le Général Djibrill Bassolé bientôt en évacuation sanitaire

L'état de santé du Général Djibrill Bassolé fait polémique dans l'opinion depuis quelques jours. Il nous est revenu que l'intéressé a pu effectuer des examens, hier lundi 27 février 2017, dans une clinique spécialisée de la capitale avant de rejoindre son lieu de détention, la Maison d'arrêt et de correction des armées (MACA). L'homme dont on dit qu'il souffre de problèmes cardio-vasculaires pourrait être évacué prochainement pour des soins plus appropriés. Il semble que le commissaire n'y serait pas défavorable.