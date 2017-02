Afrique: Jeux de la Francophonie - Le tirage au sort effectué

Le tirage au sort des prochains jeux de la Francophonie a été effectué en Côte d'Ivoire. Le pays hôte affrontera le Burkina Faso, le Liban et la Guinée Conakry lors de la phase de poules.

Quatre poules au total ont été constituées. Hormis la poule A, on retrouve dans la poule B le Congo Brazzaville, Le Cameroun, le Niger et le Mali. Logent dans la poule C, le Maroc, le Sénégal, les Maurice et le Gabon et enfin, dans la poule D, on retrouve la France, Canada-Québec, la RD Congo et Haïti.

La compétition est organisée en faveur des joueurs des moins des 23 ans. Déjà en chantier, les Eléphanteaux livreront, avec la sélection U20, un match amical contre leur homologue du Qatar, le 06 mars prochain en Espagne.

Les groupes

Groupe A: Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Liban, Guinée Conakry

Groupe B: Congo Brazzaville, Cameroun, Mali, Niger.

Groupe C: Maroc, Sénégal, Maurice, Gabon.

Groupe D: France, Canada-Québec, RDC, Haïti