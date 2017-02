Cameroun: La Ligue de football professionnel torturée par des problèmes financiers

Ce n'est pas la grande sérénité dans le football d'élite au Cameroun en ce moment. La Ligue de football professionnel (Lfpc) peine à joindre les deux bouts. Elle a eu beaucoup de mal à rassembler les moyens devant servir à l'organisation de la nouvelle saison de football professionnel. Le lancement des compétitions a été reporté à quatre reprises. Le temps que le gouvernement débloque une partie des fonds nécessaires. Dans cette ambiance d'indigence, une nouvelle met du baume au cœur des acteurs du foot professionnel. C'est celle qui fait état depuis plusieurs jours du retour de Mtn, l'ancien top sponsor de la Ligue, parti il y a près de 4 ans. Son coup de pouce devrait atténuer les souffrances de la Ligue et des clubs dans l'attente des retombées du plan de financement promis par le président de la Lfpc, le général Pierre Semengue.

Le championnat de football de première division du Cameroun baptisé Ligue 1 a démarré le samedi 25 février 2017. La compétition a démarré comme à l'accoutumée par un match unique joué au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé ce jour-là. Canon sportif de Yaoundé le club le plus titré du Cameroun l'a emporté devant Bamboutos de Mbouda, la formation qui compte le plus grand nombre supporters sur le score d'un but à zéro. Les autres matches de la journée inaugurale du championnat 2016-2017 se sont disputés le lendemain dimanche 26 février. La Ligue 2 (deuxième division) va entrer en scène plus tard, le 28 février 2017. La reprise marque la fin d'une longue attente. Les clubs qui disputent les championnats d'élite encore appelés « championnats professionnels » auront connu une trêve de ... cinq mois.

Jusqu'à 48 heures du lancement de la saison de football le doute planait encore. Les clubs redoutaient un nouveau report. Cela aurait été le cinquième si l'on tient compte des quatre précédents. Initialement prévu le 15 décembre 2016, le début des championnats sont remis au 20 janvier 2017. La Ligue de football professionnel du Cameroun (Lfpc) qui les organise invoque alors le déroulement de la Coupe d 'Afrique des nations de football féminin seniors pour expliquer le changement de date. Mais à la date prévue rien. Nouveau report que l'on explique cette fois-ci par des problèmes de disponibilité des aires de jeu aux normes et de liquidités. « Nous avons constaté que le s problèmes des terrains ne sont pas résolus. Encore moins les problèmes d'argent. Parce que nous avons demandé qu'on nous donne l'argent de puis octobre (2016, ndlr). Jusqu'à présent on nous pose des problèmes juridiques. On nous demande d'abord de justifier l'utilisation de l'argent perçu auparavant », expliquait vers la mi-janvier 2017, le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun Pierre Semengue.

Une Ligue sous perfusion financière

Mais la vague des reports ne s'arrête pas. Au motif que les Lions indomptables engagés en Coupe d'Afrique des nations disputent la finale, la Ligue publie le 31 janvier 2017 un communiqué qui déplace la date du démarrage du championnat d'élite du 4 février 2017 au 12 février 2017. Cette fois encore l'échéance n'est pas respectée. L'argent fait encore cruellement défaut même si les responsables de la Lfpc ne le disent pas. Les subventions attendues de l'Etat du Cameroun et de la Fédération camerounaise de football tardent. L'Etat finit par débloquer 300 millions. En attendant de recevoir la dernière tranche, qui s'élèvent à 270 millions, le pactole reçu est réparti dans le fonctionnement de la Ligue et l'aide à apporter aux clubs.

L'argent versé aux clubs doit servir à payer les salaires des joueurs. Ils s'élèvent à 100 000 FCFA pour la Ligue 1 et 50 000 pour la Ligue 2. Ce qui ne résoud pas le problème du financement des championnats. La somme de 410 millions de Francs Cfa, le montant de la subvention annuelle que doit verser la Fédération camerounaise de football est toujours attendue. Selon des indiscrétions, elle n'est pas encore débloquée parce que le président fédéral Tombi à Roko est interdit de toucher à l'argent de l'instance pour défaut de qualité. Ainsi vivent la Ligue et ses compétitions. Du soutien des autres.

Depuis sa création en 2010, la structure qui gère le football professionnel au Cameroun doit tendre la main. Le nom de son principal dirigeant, le Général d'armée Pierre Semengue, ancien et mythique chef d'Etat-major des forcées armées camerounaises facilite le déblocage des fonds. Encore plus facile lorsqu'on est un ami très proche du président de la République. Mais « le général » est fatigué de recevoir les « perfusions » de la Fédération et du gouvernement. Au cours de la campagne qui a débouché sur son élection, l'ex président intérimaire de la LFPC a présenté un ambitieux plan de financement de la Ligue et de ses activités que certains ont tôt fait de juger irréalisable. Lui compte sur l'apport des entreprises.

Le Général voit grand !

Il a réussi à obtenir du gouvernement qu'il renonce à 5 % des impôts qu'elles versent chaque année. Le militaire à la retraite tente depuis quelques années de convaincre les opérateurs économiques de reverser ces sommes non dépensées dans les activités de la Ligue. Il escompte des entrées évaluées à près de 500 milliards. « La défiscalisation des dons, subventions et actions de sponsoring à hauteur de 5% du chiffre d'affaires annuel. C'est dire que l'Etat a consenti à se priver du montant accordé à la Ligue dans le calcul de ses impôts dus par les sociétés publiques ou parapubliques. Les entreprises exerçant au Cameroun font un chiffre d'affaires annuel de 15.000 Milliards. C'est dire que l'Etat peut se priver dans le calcul de ses impôts, de la faramineuse somme de 750 Milliards (5% des 15.000 milliards) par an ; soit 3.000 milliards pour les quatre (04) années que dure mon mandat. Les entreprises membres du Gicam réalisent chaque année, un Chiffre d'Affaires de 10.000 Milliards de francs. Leur quote-part annuelle dans le financement du football professionnel pourrait atteindre 500 Milliards (5% des 10.000 milliards) », détaillait le Général Pierre Semengue pendant la campagne électorale.

Avec cet argent, le général Semengue projette, en dehors du financement des budgets de fonctionnement et d'équipement de la Ligue, soutenir les clubs. « 500 millions de budget annuel par club de Ligue 1, soit pour les 20 clubs de Ligue 1 un total de 10 milliards ; 350 millions de budget annuel par club de Ligue 2, soit pour les 20 clubs de Ligue 2, soit un total 7 milliards ; 3 milliards de budget annuel de fonctionnement de la portion centrale de la Ligue », prévoyait-il. L'on signalera au passage que le plan de financement du « général » prévoir l'amélioration des conditions des footballeurs. Un joueur de Ligue 1 pourrait gagner au moins 300.000FCFA de salaire par mois et un joueur de Ligue 2 200.000FCFA. Ces projets ne connaissent pas encore un début de solution et en ces temps où la Ligue peine à réunir les moyens pour son fonctionnement et ses compétitions, les adversaires malheureux de Pierre Semengue ne lui font pas de cadeau. Le vieil homme et son état-major son l'objet de railleries. D'aucuns ont tôt fait de réclamer la réalisation des promesses. Les défenseurs de la Ligue leur suggérant mollement la patience.

Mtn revient...

L'on prie pour que le scénario-catastrophe soit évité. Le genre de situation qui en 2013 déboucha sur des grèves. Pour des raisons financières parfois, les clubs avaient refusé de jouer. L'ambiance de désordre ne plus pas au Top sponsor des championnats d'élite. La filiale camerounaise de l'entreprise de téléphonie mobile Mtn, née en Afrique du Sud décida de rompre sa convention avec la Ligue. Ce retrait n'en rendit que plus compliquée l'organisation des compétitions et la vie des clubs. Ceux-ci de même que la Ligue de football professionnel pourraient retrouver le sourire. Le retour de Mtn est de plus en plus évoqué. La « bonne nouvelle » a été annoncée le 24 février 2017 sur les antennes de la télévision nationale par le président de la Ligue. « Mtn va revenir. Il y a eu la semaine passée, mardi dernier, un conseil d'administration en Afrique du Sud. C'est déjà ça », prévenait Pierre Semengue.

Mtn pourrait cette fois-ci injecter 2 milliards de Francs Cfa dans le football d'élite local. Plus de trois fois le montant de la subvention qu'elle versait avant son départ (694 millions de Francs Cfa) . Une bouffée d'oxygène qui devrait permettre aux uns et aux autres de respirer en attendant la révolution en centaines de milliards annoncée par le général Pierre Semengue.