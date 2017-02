Afrique: JET SKI - Un Marocain à la tête de la Fédération africaine de la discipline

En ce début de semaine, des représentants de l'IJSBA Europe et IJSBA USA se sont réunis à Bruxelles, au siège de la Fédération Européenne de Jet Ski, pour discuter de l'avancée du Championnat du monde endurance de jet ski qui se tiendra en novembre prochain dans la station balnéaire d'Agadir. En qualité de Président de l'Association Marocaine de Jet Ski à Agadir et organisateur dudit événement, Halim EL AIDI a fait le déplacement dans la capitale belge. A l'issue de cette réunion présidée par Peter De Smet, Président de l'IJSBA Europe, une surprise de taille attendait Monsieur EL AIDI. En effet, l'IJSBA a souhaité nommer ce dernier Président de la Fédération Africaine - IJSBA AFRICA. Cette nomination est un grand honneur et une grande avancée dans le monde du jet ski sur le continent africain.

La création de l'IJSBA AFRICA permettra de développer les échanges sportifs entre les différentes nations africaines dans la discipline du jet ski et de fédérer autour de ce sport. « Nous espérons faire émerger des vocations et de grands champions internationaux », nous indique Halim EL AIDI.

L'IJSBA AFRICA encadrera la planification, l'organisation et le déroulement des compétitions à travers tout le continent, conformément aux règles et exigences des instances internationales. A l'heure où Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, continue sa tournée en Afrique pour le renforcement des coopérations bilatérales, le Maroc peut se féliciter d'être à la tête aujourd'hui d'une Fédération sportive africaine.

Le Championnat du Monde Endurance de Jet Ski, le WORLD FINALS MOROCCO GRAND PRIX 2017 pourrait bien marquer le début de cette belle aventure. C'est en tout cas la volonté de Halim EL AIDI qui souhaite d'ors et déjà convier les Ministres des Sports des différents pays africains à cet événement d'envergure.

Notons qu'une conférence de presse sera organisée à Agadir et très probablement dans un pays africain, pour le lancement de l'IJSBA AFRICA. Conférence au cours de laquelle son Président nous donnera sa vision et les objectifs de la Fédération. Affaire à suivre donc et souhaitons bonne chance à l'IJSBA AFRICA.