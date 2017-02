Afrique du Nord: Insistance sur l'échange d'expériences techniques algéro-tunisiennes dans le domaines des routes

Tebessa — L'importance des échanges d'expériences techniques et de poursuite de la mise en oeuvre de l'accord de développement de la bande frontalière commune ont été soulignées lundi à Tébessa au cours du 2ème séminaire régional du groupe de travail algéro-tunisien sur les routes et les ouvrages d'art et leur entretien.

Ce séminaire de deux jours vise à consolider les relations entre les deux pays et échanger les expériences dans le domaine de l'entretien des ouvrages d'art et routes, ont indiqué le président de la délégation algérienne Mohamed Mouhiedine, directeur général des routes au ministère des Travaux Publics et des Transposrts et son homologue tunisien Hédi Merzougui, directeur général au ministère de l'Equipement, de l'Habitat et l'Aménagement du territoire.

La rencontre tenue en présence des directeurs des travaux publics des quatre wilayas d'El Tarf, Souk Ahras, Tébessa et El Oued a passé en revue l'état des routes reliant les deux pays via les postes frontaliers ainsi de certains ouvrages d'art dont des barrages, des ponts et des tunnels.

Les recommandations adoptées appellent à l'élaboration d'études sur les causes de dégradation des infrastructures de base des deux pays et à l'accroissement de l'intérêt pour l'entretien du réseau routier frontalier afin de dynamiser et sécuriser les échanges commerciaux bilatéraux.

La partie tunisienne a ainsi indiqué que la Tunisie a engagé depuis un mois la mise en £uvre du programme sur la route reliant le gouvernorat de Kasrine au poste frontalier algérien de Bouchebka à Tébessa et la route entre le gouvernorat du Kef vers le poste frontalier de Sakiet Sidi Youcef à Souk Ahras.

Les deux parties ont affirmé que l'étude du projet de raccordement de l'autoroute Est-ouest algérienne à l'autoroute tunisienne a été réalisée et il a été convenu que le point de rencontre soit le poste frontalier de Bouchebka dans la wilaya de Tébessa.