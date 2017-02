Algérie: Le général major Hamel met en avant les efforts de la sûreté nationale dans la protection de l'enfance

Alger — Le directeur général de la sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a mis en avant lundi à Alger, les efforts de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans le renforcement des mécanismes policiers destinés à la protection de l'enfant de tous les dangers et fléaux sociaux.

Dans une allocution lue par le directeur de l'enseignement et des écoles, le contrôleur de police, Lazreg Ghali, lors de la journée d'étude sur la protection de l'enfance à l'Institut national de la police criminelle (INPC) à Shaoula (Alger), le général major Hamel a souligné les efforts de la DGSN dans le renforcement des mécanismes policiers destinés à la protection de l'enfant de tous les dangers et fléaux sociaux conformément aux législations et lois en vigueur et en coordination avec les différents partenaires et acteurs.

Il a affirmé à ce propos, que la DGSN a inscrit parmi ses priorités, la protection de l'enfance de tous les dangers par la mise en place de mécanismes à cet effet.

D'autre part, le général major Hamel a insisté sur le "rôle capital" de la police dans la protection des enfanats à travers le travail colossal qu'accomplissent les brigades de protection des mineurs déployées à travers l'ensemble du territoire national pour prendre en charge les affaires liées aux enfants mineurs, tous ages confondus, aux victimes et aux enfants en danger et ce, en adéquation avec le cadre juridique et judiciaire.

Enfin, le directeur général de la sûreté nationale a estimé important l'organisation de telles rencontres qui contribuent, selon lui, à la conjugaison des efforts de tous les partenaires sur le terrain dont les instances, les secteurs ministériels et les acteurs de la société civile aux fins de renforcer le système juridique efficace mis en place pour la protection de l'enfance.