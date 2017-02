Algérie: Le pays et les Pays-Bas affichent leur volonté de développer la coopération bilatérale

La direction générale du travail au ministère de la fonction publique, du travail et de la… Plus »

"Les deux pays recèlent d'importantes ressources susceptibles de leur permettre d'aller de l'avant dans le développement de leur coopération", a relevé M. Rabehi, qui a mis en avant "la volonté politique qui existe de part et d'autre pour accompagner ce travail afin de rendre ces relations exceptionnelles et fortes".

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion, M. Rabehi a précisé que cette session a été une occasion de procéder à l'"évaluation de l'état des relations entre les deux pays et a permis de chercher les voies et les moyens de les booster et de les hisser à un niveau supérieur".

Alger — L'Algérie et les Pays-Bas ont exprimé, lundi à Alger, leur volonté de développer leur coopération bilatérale, à l'occasion de la 1ère session des consultations politiques entre les deux pays, co-présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hassane Rabehi, et son homologue néerlandaise, Mme Joke Brandt.

