Gabon: Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage...

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage chargé de la mise en œuvre du Programme Graine, Yves Fernand MANFOUMBI a séjourné dans la province de la Ngounié du 25 au 26 Février 2017 pour une mission d'évaluation des activités du projet graine.

Yves Fernand Manfoumbi, Ministre de l'agriculture et chargé de la mise en œuvre du projet Graine a séjourné dans la province de la Ngounié pour une mission d'évaluation. Aussi a t il visité, avec les autorités locales, l'usine d'huile de palme de Mboukou d'Olam Palm et les plantations de palmiers à huile de la Sotrader à Nanga et Ferra.

Le Ministre a félicité l'équipe de l'usine d'huile de palme de Mboukou, pour la qualité du travail réalisé .Selon les informations reçues, elle dispose d'une ligne de production de 45 tonnes par heures.

Cette capacité sera portée à 90 tonnes par heures à moyen terme. Les premiers essais de production d'huile à partir des régimes de la plantation de Mboukou ont été concluants.

Il a tenu des séances de travail avec les représentants des travailleurs et les responsables des bureaux des coopératives étaient aussi au programme. Une méthode d'échange et de pédagogique avec de Graine à Melenaletembe, dans le département de la Louetsi Wano et à Ndéndé, dans la Dola.

Le ministre a par ailleurs instruit les autorités locales et les services techniques à organiser des séances de sensibilisations et d'informations des jeunes du département de la Dola sur l'importance du secteur agricole pour la création d'emploi. Il encourage les jeunes à s'engager dans le domaine agricole. Pour lui, l'agriculture est le nouveau pétrole du Gabon. Comme quoi, la terre ne ment jamais.