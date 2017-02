La recherche menée sur le Nioro s'inscrit dans le cadre d'un projet international, «the agricultural model inter comparaison and improvement Project (Agmip)». Il vise à trouver l'impact des changements climatiques sur l'agriculture dans le monde notamment en Afrique et en Asie.

Ainsi, révèle Ibrahima Athie, «le maïs sera beaucoup plus vulnérable que les autres cultures. L'arachide sera beaucoup plus résiliente. L'adaptation est donc possible que sur les ménages où l'arachide joue un rôle important».

Au terme d'une étude menée sur l'impact du changement climatique sur l'agriculture avec comme référence le Nioro du Rip, l'Initiative prospective agricole et rural (Ipar) a préconisé des politiques réfléchies et de recherches approfondies afin de permettre aux ménages de faire face aux effets des changements climatiques d'ici 2050.

L'Initiative prospective agricole et rural (Ipar) a indiqué la voie à suivre pour une agriculture beaucoup plus résiliente aux effets des changements climatiques. En présentant hier, lundi 27 février, les résultats de l'évaluation de l'impact du changement climatique sur l'agriculture dans la zone, le directeur de la recherche, Ibrahima Athie, préconise des politiques réfléchies afin de permettre aux ménages de choisir les cultures adaptées au changement climatique.

