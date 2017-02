Algérie: Un chercheur algérien distingué à Londres par un prix de l'innovation stratégique

Londres — Le chercheur algérien, Abdou Attou, a reçu lundi à Londres, le prix de l'innovation stratégique dans l'aérospatial, Stratégic innovation award, du gouvernement britannique, pour son innovation pionnière d'un logiciel capable de localiser en temps réel les avions en détresse.

Le ministère britannique des affaires de l'Energie et de la Stratégie industrielle a décerné le prix de l'innovation stratégique au chercheur algérien, Fondateur et PDG de la compagnie "Wisscom Aerospace", basée à Oxford, l'une des plus importante base au monde de la recherche scientifique.

Crée en 2015, le système en intégré a été mis sur le marché en 2016 et a déjà reçu deux prix. Il est maintenant exploité par deux grands opérateurs, Air Bus, et l'américain, Rockwell Collins, spécialisé en avionique.

Dans une déclaration à l'APS en marge de sa distinction, M. Attou s'est dit "très fier" en tant qu'algérien, de voir son entreprise réussir dans la technologie, un secteur très en avance au Royaume-Uni.

Le prix, a-t-il expliqué, est une "motivation" et une "reconnaissance officielle", qui permettra l'accès à des fonds britanniques de soutien à la haute technologie, qui aideront la commercialisation de l'innovation et davantage d'investissement dans la recherche.

M. Attou a exprimé son souhait de "faire profiter" de la haute technologie, l'Algérie, qui vise à sortir de la dépendance de la rente pétrolière.

Il a précisé que le modèle économique pour la diversification ambitionnée par l'Algérie, passe par la technologie, l'intelligence, qui est "très rentable et à bas coût".

"L'Algérie dispose de tous les atouts à même de développer sa propre technologie, une jeunesse ambitieuse et un écosystème favorable qui demande juste à être amélioré avec, entre autres, la compétence de sa communauté établie à l'étranger, et la coopération de son secteur privé", a-t-il dit.

Pour rappel, le chercheur algérien a mis sur le marché un logiciel innovant "SmartTrack" conçu pour localiser en temps réel un avion en détresse, grâce à une technologie permettant le captage continuel des signaux de connexion à bord des avions.

Le logiciel propose à l'industrie aéronautique des solutions technologiques pour éviter des tragédies de la disparition des avions.

Outre le logiciel "SmartTrack", sa compagnie a également conçu le "CloudBox", une boite virtuelle qui permet d'absorber et de transmettre instantanément aux centres de données à terre, via des satellites, les enregistrements audio et messagerie émanant du cockpit et des renseignements d'une importance capitale sur la position de l'avion, son altitude, sa vitesse, la vitesse du vent et la pression atmosphérique.

Avant de fonder sa compagnie, M. Attou, avait occupé des postes de direction dans des institutions bancaires de renommée internationale.

Il était venu au Royaume Uni en 1988, après ses études universitaires à Oran. Il a suivi des études en économie, finances, sciences exactes et intelligence artificielle aux universités d'Oxford et de Californie (USA).

En 2013, il a fondé, avec un groupe d'ingénieurs et d'informaticiens, la compagnie "Wisscom Aerospace", spécialisée dans les logiciels de connectivité par satellite, qu'il gère depuis.