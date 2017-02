Afrique Centrale: Le cap de la renaissance de la Commission du Bassin du Lac Tchad

Plus d'un mois déjà que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont sans Internet avec de… Plus »

On peut estimer que les grandes décisions ont commencé à porter leurs fruits puisque la superficie du lac Tchad s'est redéployée à 4.698 km2 en 2013. Il s'agit probablement de maintenir le cap et consolider l'option de la renaissance du lac.

En réaffirmant, la semaine écoulée, sa détermination à faire face au rétrécissement du lac Tchad, le Nigeria a renouvelé l'option commune des Etats membres de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT). On sait que le lac Tchad est menacé par l'aridité. Ce phénomène se manifeste avec une ampleur telle que la superficie du lac qui avoisinait 25000 km2 dans les années 1960 s'est trouvée réduite à 2.500 km2 en 1985. A cette grave menace se sont greffées la crise alimentaire et l'insécurité entretenue par le groupe terroriste Boko haram.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.