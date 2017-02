Togo: L'art de la méthode

'Il faut une équité et une justice fiscale pour que l'assiette soit la plus large possible et que ce ne soit pas les mêmes qui payent toujours l'impôt afin de ne pas tuer pas la poule aux oeufs d'or', a-t-il déclaré.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Yayi Sani, a appelé mardi le nouveau commissaire général de l'Office togolais des recettes (OTR) a faire preuve de doigté en desserrant l'étau qui pèse sur les entreprises tout en faisant preuve d'innovation et de créativité.

