Sénégal: Accusations de fraude à chaque veille d'éléctions - Quand l'opposition sert du rechauffé !

De l'avis des Socialistes, il y avait risque d'une probable infestation du fichier électoral à cause des inscriptions doubles ou multiples et la délivrance massive de documents nationaux à des ressortissants des pays frontaliers.

Le Secrétaire général du Ps, Ousmane Tanor Dieng et compagnie avaient indiqué alors que le fichier avait été piégé, brandissant à l'appui l'exagération invraisemblable du nombre des inscrits rapporté à l'électorat potentiel pour une population de la taille et de la structuration démographique du pays.

La plateforme de l'opposition regroupée autour du front Mankoo Wattu Senegaal relève un certain nombre de craintes sur le processus électoral. Ces suspicions ont pour noms : enrôlement particulièrement supérieur à la moyenne nationale dans certaines zones comme Podor, Matam, gestion solitaire et partisane du processus de mise en place des Commissions administratives chargées de la révision exceptionnelle des listes électorales par certaines autorités. Entre autres craintes évoquées, on note le caractère partisan du ministre en charge des élections, non moins ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qu'elle récuse d'ailleurs.

