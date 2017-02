Sénégal: Effectivité de la baisse des tarifs de l'éléctricité - La Senelec prendra 36,456 milliards en 2017

Avec la baisse des tarifs, la Senelec devrait percevoir en 2017 des recettes de 329 milliards 627 millions de francs, contre 366 milliards 083 millions de francs avec les anciens, soit une réduction des recettes de 36 milliards 456 millions de francs. Selon le président de la commission de régulation du secteur de l'électricité, Ibrahima Amadou Sarr qui animait un point de presse hier, lundi 27 février, «cette réduction va engendrer un manque à gagner de 21 milliards 354 millions de francs sur l'année, correspondant à 5 milliards 338 millions de francs au titre du 1er trimestre».

«Le revenu maximum autorisé (Rma) de Senelec en 2017 aux conditions économiques du 1er janvier est fixé à 350 milliards 981 millions de francs Cfa. Avec la baisse des tarifs, la Senelec devrait percevoir en 2017 des recettes de 329 milliards 627 millions de francs, soit un manque à gagner de 21 milliards 354 millions de francs sur l'année, correspondant à 5 milliards 338 millions de francs au titre du 1er trimestre», soutient-il.

LA BAISSE PROFITABLE AUX TARIFS DES CLIENTS A FAIBLES REVENUS

Concernant la mise en œuvre des nouveaux tarifs, il informe que la commission a procédé à une analyse comparative entre la grille en vigueur et la nouvelle grille soumise par Senelec. Au terme de l'analyse, indique-t-il, «il est apparu que la nouvelle grille opère une baisse moyenne des tarifs de 10%, en mettant l'accent sur ceux des clients à faibles revenus».

«Au niveau des clients basse tension, petite et moyenne puissance, facturés par tranches de consommation, la baisse appliquée est de 15% sur le tarif de la première tranche ; 11% sur le tarif de la deuxième tranche et 4% sur le tarif de la troisième tranche. Par exemple, pour les clients domestiques petite puissance, on peut noter que le tarif de la première tranche est passé de 106,44 FCfa par Kilowatt heure à 90,47 Fcfa par Kilowatt heure. Le tarif de la 2ème tranche est passé de 114,2 Fcfa par Kwh à 106,64 F Kwh. Le tarif de la 3ème tranche est passé de 117,34 Fcfa par Kwh à 102, 65 Fcfa par Kwh», a-t-il fait part.

S'agissant du prépaiement en particulier, le directeur général de la CRSE souligne que la nouvelle grille intègre le système de tarification par tranche de consommation à la place du tarif unique. Ainsi, poursuit-il, «les tarifs de la première et de la deuxième tranche sont alignés sur ceux du post-paiement à l'exception du tarif de la 3ème tranche qui est égal à celui de la 2ème tranche».

Selon lui, cette disposition permet aux clients en prépaiement de bénéficier, au même titre que les clients en post-paiement de l'exonération de Tva liée aux tranches de consommations.

Pour les clients basse tension grande puissance, il indique que la baisse est de 9,6% sur les tarifs et primes fixes.

«Concernant l'éclairage public et les concessionnaires d'électrification rurale, la baisse est de 10% sur les tarifs et les primes fixes. De même, les tarifs et les primes fixes des clients moyenne tension et les clients haute tension (hors secours), ont baissé de 9,6%, à l'exception des clients moyenne tension (courte utilisation) pour lesquels la baisse est de 9,9% sur les tarifs en heure de pointe», a-t-il laissé entendre.

LA BAISSE VARIE ENTRE 15 ET 10% SELON LES NIVEAUX DE CONSOMMATIONS

A en croire à Ibrahima Amadou Sarr, tous les clients de la Senelec ressentiront la baisse sur leur facture de façon différenciée, en fonction de leurs niveaux de consommations. «Il apparait que 87% des clients basse tension facturés par tranche de consommation correspondant à 862916 clients, verront sur leurs factures une baisse qui varie entre 15% et 10% selon leur niveau de consommation. Parmi les 862916 clients qui verront sur leurs factures une baisse comprise entre 15% et 10%, on peut noter que 52% auront une baisse de 15% sur leurs factures : 29% auront une baisse sur leurs factures comprise entre 15% et 12,5%. 19%, auront une baisse sur leurs factures comprise entre 12,5% et 10% », explique-t-il. Pour les clients moyenne tension et haute tension ainsi que l'éclairage public et les concessionnaires d'électrification rurale, la baisse sur les factures sera de 10%.

ELECTRIFICATION RURALE : Le gouvernement annonce une réduction de 50% de l'apport initial

Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour faciliter le raccordement des populations et de réduire sensiblement le coût de l'électricité. Selon le président de la Commission de régulation du secteur de l'électricité, Ibrahima Amadou Sarr, ces mesures qui seront mise en œuvre prochainement, concernent la réduction de 50% de l'apport initial demandé aux clients pour les frais de raccordement, la baisse de 25% des factures de clients au forfait ainsi que l'application du tarif prépaiement de Senelec aux clients disposant d'un compteur.

Selon M. Sarr, le ministère en charge de l'énergie (Thierno Alassane Sall, Ndlr) a informé la commission que l'Etat a prévu en 2017 une enveloppe de 3 milliards de Fcfa pour prendre en charge les coûts qui y sont liés. Il a également instruit l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale (Aser) d'engager les concertations avec les concessionnaires pour la mise en œuvre de ces mesures.