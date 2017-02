Un entretien d'une heure pour consolider les liens d'amitié et de coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Avant le passage devant la Garde rouge, puis l'accueil par le chef de l'Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu, hier, les honneurs militaires dus à son rang sur l'esplanade du petit palais de la Présidence de la République en passant en revue trois sections de la Garde Républicaine. Il s'en est suivi un entretien élargi entre les différentes délégations marocaines et ivoiriennes, au salon du petit palais. Quelques minutes après, les deux hommes d'Etat s'enferment pour un tête-à-tête, qui durera plus d'une heure.

À en croire les sources proches du palais, il a été question, pour le successeur du Roi Hassan II et le Président Ouattara, de faire le bilan de la coopération entre le Royaume chérifien et la République de Côte d'Ivoire. A cet effet, informent nos sources, les deux personnalités se sont félicitées de l'excellence des relations établies depuis 1962 sous les pères fondateurs (Hassan II et Félix Houphouët-Boigny), qui connaissent du succès d'année en année.

Cet entretien a également été l'occasion de poser les jalons d'une relation qui permettra aux deux pays d'être des acteurs substantiels dans l'économie sous-régionale. Pour ce faire, poursuivent nos sources, Mohammed VI et Alassane Ouattara ont longtemps discuté de projets structurants permettant notamment la création d'emplois pour les jeunes.

Outre cela, la rencontre, à en croire nos sources, a permis de mettre sur la table des projets innovants dans les domaines des infrastructures, de la santé, du transport, de la santé et de la sécurité. Sur toutes ces questions, le locataire du Palais d'Abidjan et son hôte ont convenu de mettre à profit les potentialités qu'offrent les deux pays afin de réaliser, pour le bénéfice des deux peuples, des projets structurants.

En un mot comme en mille, l'entrevue entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République, Alassane Ouattara, a permis de passer au peigne fin les relations bilatérales entre le Maroc et la Côte d'Ivoire.