Cameroun: Lancement du livre du Pr. Kom après son expérience à l'Université des Montagnes

Yaoundé, le 27 février 2017 - L'auteur Ambroise Kom et les Editions des Peuples Noirs, lanceront le 15 mars 2017, "Université des Montagnes - Pour solde de tout compte".

Dans cet essai, le Pr. Kom relit son expérience dans le projet Université des Montagnes. Le lancement qui sera accompagné d'une conférence-dédicace aura lieu à 15 heures à la Librairie des peuples noirs sise dans l'immeuble Don Bosco, Montée SNI, à Yaoundé.

Le lancement sera accompagné d'une conférence dans l'esprit de « Ne désespérer de rien ». Plusieurs intervenants y prendront part dont : Odile Biyidi Awala, Fabien Eboussi Boulaga, Valentin Simèon Zinga (modérateur) et Haman Mana.

Le Pr. Ambroise Kom est un des pères fondateurs et un pilier du projet Université des Montagnes, une initiative unique de la société civile en Afrique sub-saharienne, qui a pris corps dans les montagnes de l'ouest Cameroun depuis octobre 2000.

Depuis sa création, le projet UdM a traversé plusieurs crises provoquées surtout par la relation quelque peu tumultueuse avec les pouvoirs publics du Cameroun. Le Pr. Kom a été de toutes les stratégies et batailles pour maintenir le projet à flot.

Peu à peu, les relations avec les pouvoirs publics se sont apaisées. Le projet a pris de l'essor au point d'obtenir un prêt concessionnel de 7,72 M € de l'Agence Française pour le Développement (AFD) pour agrandir et moderniser ses infrastructures.

En 2012, Le Pr. Kom décide d'abandonner son emploi aux Etats-Unis pour retourner au Cameroun et s'occuper plus spécifiquement du projet UdM. Mais seulement, la réalité qu'il découvre sur place dépasse ce qu'il a pu soupçonner et qu'il redoutait.

Des rapports d'audit interne et commandités par l'AED et l'AFD révèlent de graves manquements dans la gestion et l'administration du projet. Il alerte des membres de la société civile sans succès. L'Université des Montagnes entre alors dans une crise interne à partir de 2014. C'est dans ce contexte qu'il est déchu de ses responsabilités à l'UdM en octobre

2015. Au lieu de s'attaquer aux racines du mal, l'on préfère ainsi sacrifier l'empêcheur de tourner en rond. Il ne fait aucune sortie publique durant toute cette période, alors qu'il est indexé et vilipendé par des membres influents de l'AED.

A travers ce livre, il rompt le silence. Il s'ouvre, parle de son itinéraire intellectuel, professionnel et des défis rencontrés dans le projet UdM. Il aborde aussi ce qui fonde sa quête pour l'excellence, son engagement pour une action collective de transformation sociale, et la nécessité pour l'homme africain de se définir soi-même afin d'être son propre centre.