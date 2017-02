Cameroun: Affaire Yves Michel Fotso - Shanda Tomne plaide pour une grâce présidentielle.

Plus d'un mois déjà que les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont sans Internet avec de… Plus »

Pour Shanda Tomne « Nous voulons clairement, solliciter votre main et votre voix, pour porter vers notre président, Son Excellence Monsieur Paul Biya, la très grande clameur populaire qui affirme ou croit, que le temps du pardon est arrivé » Il son actif, il a déjà fait le tour du Cameroun et estime que les autorités traditionnelle et religieuses qu'il a rencontrées « Le massage est passé » Quand au PRESIDENT Paul Biya, principal destinataire de son message « Il nous a compris » et comme un bon père, il ne tardera pas à reagir.

L'objectif de la rencontre avec les chefs traditionnels est de « porter le message de ses découvertes et de ses pérégrinations sociales, académiques et intellectuelles », contenues dans son livre Précisément, il s'agit pour Shanda Tomne, de susciter la « palabre » africaine, le débat autour du cas d'Yves Michel Fotso, dont les doubles condamnations à perpétuité « laisse interrogateur »

L'écrivain prolixe est formel là-dessus « Yves Michel Fotso est innocent » Depuis décembre 2016 en effet, Shanda Tomne, activiste des droits de l'homme et auteur de « J'ai compris Yves Michel », a entrepris une tournée nationale afin de réunir l'élite religieuse et traditionnelle, autour de son plaidoyer pour, la libération de Yves Michel Fotso.

