Algérie: Transport urbain - Le pays en discussion avec le constructeur belge Van Hool

Un protocole d'accord en matière de formation maritime et portuaire en vue de contribuer au développement des compétences dans ces deux secteurs a été signé entre le groupe des services portuaires (Serport) et le centre belge de formation des cadres dans les domaines portuaire et maritime (APEC).

L'Algérie et la Belgique ont signé lundi un mémorandum d'entente pour la mise en place d'un cadre de coopération dans le domaine des transports, visant à "renforcer" les relations traditionnelles qu'elles entretiennent et à établir "une nouvelle plate-forme" de coopération bilatérale.

Le ministre des Travaux publics et des Transports s'est dit, en outre, "content" et "satisfait" de sa visite en Belgique qui a permis, a-t-il dit, "la consolidation" des relations traditionnelles entre les deux pays.

Lors de la visite du site de production du constructeur situé à Lierre dans la province d'Anvers, le ministre s'est entretenu longuement avec les dirigeants de cette société qui lui ont présenté une gamme complète de bus urbain et interurbain, susceptible d'intéresser l'Algérie et répondre aux futurs défis du transport public collectif dans la capitale.

