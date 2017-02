Ile Maurice: PME - Des entrepreneurs bénéficient de l'expertise des consultants de la SMEDA

Ils sont opérationnels depuis juillet 2016. Les Business Development and Facilitation Centres situés à Mahébourg, Bel-Air, Goodlands et Coromandel, ont accueilli pas moins de 1 322 petites et moyennes entreprises (PME) pour des besoins de conseil ou encore de diagnostics. C'est ce qui ressort des chiffres de la Small and Medium Enterprises Development Authority(SMEDA) pour la période de juillet à décembre 2016. De ce nombre, quelque 21 entreprises ont eu recours aux différents consultants indépendants ; un service qu'a mis sur pied le ministère de l'Activité économique, de l'entreprise et des coopératives, à travers la SMEDA.

Appelé SME Development Diagnostic Scheme, ce programme consiste à offrir les services de consultants indépendants aux entreprises qui ont des problèmes spécifiques et que ne peuvent pas prendreen charge les Business Development Officers de la SMEDA. Il a été mis en place l'année dernière, suite au lancement des Business Development and Facilitation Centres.

Une équipe de consultants a été par la suite constituée dans le cadre de ce projet, suivantun appel d'offres du ministère. Ils opèrent en freelance auprès de la SMEDA. Ce sont, au total, une trentaine de consultants qui ont été retenus l'année dernière dans le cadre de ce projet, tous avec différents champs d'expertises, notamment la communication, le marketing, la comptabilité entre autres explique le ministre de tutelle, Sunil Bholah.

Parmi les problèmes détectés chez les entreprises : la comptabilité, le marketing, la communication et le packaging, entre autres. Les entreprises qui ont eu recours aux consultants proviennent de différents secteurs d'activités dont la bijouterie et la plomberie.

Les consultants passent en moyenne trois à cinq jours avec les entreprises qui leur sont confiées. Ils soumettent par la suite un rapport, avec des recommandations aux entrepreneurs. Quant à la mise en oeuvre des mesures, elle est assurée par l'entrepreneur lui-même alors que le suivi est fait avec la SMEDA, nous explique le ministre Sunil Bholah.

Neuf entreprises ayant bénéficié de cet accompagnement ont eu une rencontre avec le ministre, il y a quelques semaines. Elles lui ont fait part de leurs observations et constats par rapport à ces services.

Ainsi, Sharanaz Subratty, directrice et fondatrice de Casting World Ltd, entreprise spécialisée dans l'artisanat, explique que le service des consultants est tout à fait la bienvenue et que c'est un service qui devrait être maintenu et étendu à d'autres entreprises.

La chef d'entreprise se dit d'ailleurs très satisfaite d'avoir reçu la visite d'un consultant spécialisé dans la finance, la gestion financière étant l'un de principaux défis pour sa petite entreprise. «Bien entendu, il incombe à l'entreprise de faire le suivi et mettre sur pied les recommandations des consultants », dit-elle.

Sentiment partagé par Devi Budoo qui se dit elle-aussi satisfaite du travail des consultants. Mais selon la directrice de Famous Food Ltd, au-delà de ce service, il est impératif que le ministère vienne avec des mesures concrètes pour aider les PME.

Dans soncas, par exemple, elle a grand besoin d'acheter de nouvelles machines pour augmenter sa capacité de production, ce qui n'est pas une mince affaire en raison de l'investissement important que cela requiert. Son entreprise est spécialisée dans la fabrication de burgers, entre autres. «Les rapports et les recommandations sont les bienvenus mais le ministère doit venir de l'avant avec des moyens concrets pour aider les entreprises », soutient-elle.

Quelques chiffres clés

1 322 : le nombre de visites des entreprises qu'ont reçu les quatre Business Development and Facilitation Centres de juillet à décembre 2016

211 : le nombre de visites effectuées par les Business Development Officers de ces centres auprès des entreprises, de juillet à décembre 2016

21 : le nombre d'entreprises ayant bénéficié des services de consultants pendant la seconde moitié de 2016, sous le SME Development Diagnostic Scheme