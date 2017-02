Cote d'Ivoire: 2017, année de la vaccination et de l'hygiène en milieu hospitalier

Une halte pour jauger les avancées en termes d'offres de soins, des ressources humaines et surtout la mise en œuvre du plan national de développement stratégique dans le domaine de la santé. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Coffie, a sacrifié à son traditionnel déjeuner bilan des activités de son département avec les partenaires techniques et financiers du secteur de la santé le samedi dernier au Tiama hôtel Plateau. Cette tribune a été l'occasion pour la patronne de la santé en Côte d'Ivoire de recueillir les avis des partenaires nationaux et internationaux afin de mieux capitaliser les divers soutiens que reçoit son département ministériel pour la bonne santé des populations ivoiriennes.

D'entrée, Raymonde Goudou Coffie a indiqué que l'année 2017 est placée sous le signe de la vaccination et de l'hygiène. « L'année 2017, c'est l'année de la vaccination et de l'hygiène en milieu hospitalier. Nous allons mettre un point d'honneur sur le développement de pôle de spécialités dans les hôpitaux de référence (CHU, CHR, HG).

Nous allons assister à l'achèvement du 1er centre de radiothérapie au CHU de Treichville. Mais également la création du Centre de recherche en maladies infectieuses et pathologies associées (CERMIPA). Et surtout la finalisation de la réforme de l'INFAS au cours de cette année 2017» a dit la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

Poursuivant, elle a indiqué qu'en 2017, avec le royaume du Maroc, très bientôt, l'on assistera au démarrage des travaux de construction de deux unités locales de production de médicaments génériques pour accompagner la mise en œuvre de la CMU. Tout comme un accent particulier sera mis sur la réorganisation du secteur sanitaire privé. « Nous sommes à la finalisation du Code de santé publique et du document portant réforme hospitalière.

Pour une meilleure promotion de l'éthique et du respect de la déontologie médicale », a expliqué la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Tout en indiquant que 2017 verra le renforcement de la coopération et de la collaboration pour un système de santé résilient.

« Nous voulons une contribution/implication des partenaires techniques financiers pour la mise en œuvre et la vulgarisation du concept Ma santé, Ma Vie pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 », a insisté Raymonde Goudou Coffie.

Les acquis de l'année 2016 Mais avant, elle est revenue sur les acquis de l'année 2016, notamment la signature d'un accord de financement avec la BADEA pour la construction d'un CHR avec une unité d'hémodialyse et de greffe rénale à Yopougon en mars 2016. Tout comme cette autre signature d' accord de financement avec le Fonds mondial pour la lutte contre la tuberculose sur la même période.

Mais surtout l'élaboration du Document de la stratégie nationale de la réforme hospitalière et la mise à disposition du Rapport annuel sur la situation sanitaire (RASS) 2015, en mai 2016.

Autre point important, la refonte de l'INFAS avec un curricula mettant l'accent sur la formation pratique. Toujours comme acquis l'ouverture de l'Unité médico chirurgicale pour la lutte contre l'ulcère de Buruli et la lèpre au sein du CHR de Divo (Don de Raoul Follereau), en février 2016.

Sans oublier l'ouverture du Centre d'imagerie médical au CHU de Treichville par le vice-président de la République, en septembre dernier et de l'Unité de sevrage tabagique au sein du CHU de Cocody lors de la Journée mondiale sans Tabac.

Raymonde Goudou Coffie a terminé les acquis sans être exhaustive par l'achèvement des travaux de construction de l'Hôpital d'Angré et l'inauguration du dépôt central des vaccins et consommables du Programme élargi de vaccination en marge du Conseil d'administration de GAVI Alliance, en décembre.

Au regard de tous ces acquis, la première responsable de la santé a indiqué que l'Etat de Côte d'Ivoire a décidé pour l'année 2017 d'augmenter son budget de la lutte contre le VIH qui passe de 4,2 milliards en 2016 à 21 milliards en 2017. « Nous avons une bonne réactivité du dispositif de veille sanitaire et de riposte aux catastrophes et épidémies sanitaires.

Et surtout une bonne réactivité du dispositif du plan blanc aux urgences (attaque terroriste de Grand-Bassam, conflit interethnique à Bouna) », a souligné en conclusion la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

Pour sa part, le représentant de l'OMS Côte d'Ivoire, Dr Jean Marie Yaméogo, a salué les efforts du gouvernement ivoirien dans le secteur de la santé et rassurer de sa disponibilité à accompagner les initiatives de l'Etat ivoirien pour l'amélioration de l'offre de soin en Côte d'Ivoire.