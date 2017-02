Ile Maurice: Le Regrupma travayer sosyal dénonce le traitement des étudiants népalais

Ils ne semblent pas être au bout de leurs peines. Navin Ramgoolam, Dev Jokhoo et Rampersand Sooroojbally… Plus »

Arrivés à Maurice dans le but de suivre des cours dans le domaine de l'hôtellerie et de travailler pour un salaire de 500 à 600 euros par mois, ces étrangers ont dû se contenter de suivre des cours en informatique. Et depuis, ils cherchent à être dédommagés. Entre-temps, l'institution a, quant à elle, fermé ses portes.

Trois ans qu'ils attendent une lueur d'espoir. Eux, ce sont des Népalais, étudiants de l'ex-Spherinity Training Institute, à Flacq. Ils étaient une quarantaine au départ. Aujourd'hui, ils ne sont plus que trois à être bloqués à Maurice depuis qu'ils n'ont plus le statut d'étudiant. C'est le Regrupma travayer sosyal qui les a pris en charge. Les dirigeants de ce groupe ont déploré l'attitude des autorités à l'égard de ces étrangers, lors d'une conférence de presse ce mardi 28 février à son siège, à la Unicorn House, Port-Louis.

