Les organisations paysannes et pastorales membres des coopératives agricoles de Diendé étaient à l'école de la sécurisation de leurs investissements. L'approche de l'atelier organisée ce week-end intègre la promotion de l'élevage local en vue de développer des aptitudes à la résilience des chocs et autres risques. L'assurance bétail est l'un des objectifs à atteindre pour valoriser le sous-secteur et éviter des importations de bêtes à l'occasion des grandes fêtes religieuses.

Le renforcement de la capacité de résilience et de sécurité des organisations paysannes et pastorales constitue un gage de sécurisation des investissements suivant un schéma d'assurance bétail et autres productions animales et agricoles. Cela, la coopérative agricole de Diendé l'a bien compris et a procédé ces derniers jours à la formation des organisations membres pour une meilleure prise en charge de leurs actifs. Abdoulaye Fall le chef de zone ADG de Sédhiou a déclaré à cet effet que «cette compagnie est une composante du programme OSIRIS qui apporte les connaissances nécessaires en matière d'assurance bétail. Ce sont des opportunités qui mettent en sécurité les souscripteurs».

M. Fall de faire observer que «c'est un projet qui est en train d'être mis en œuvre par 6 organisations partenaires avec à sa tête ADG qui signifie Aide au développement de Gembloux et qui est une OGN universitaire. A côté, il y a le réseau des organisations paysannes et pastorales du Sénégal (RESOPP) regroupant 9 coopératives agricoles avec son bras financier la COPEC/RESOPP et les trois autres organisations chargées de mettre en œuvre le programme OSRIS dont la compagnie générale d'assurance du Sénégal».

A l'image de tout autre investisseur, le paysan ou encore le pasteur qui fait face à des risques énormes se mettre à l'abri des situations préjudiciables à son activité de rente. «Cette capacitation vise à sécuriser ses produits, ses actifs, bref, ses investissements pour mettre à l'abri son foyer et toutes ses activités de rente. Suite à la survenance des risques, l'éleveur est indemnisé au bout d'un mois. Et cela augmente sa résilience avec des aptitudes à faire face à son exploitation agricole et pastorale», a ajouté Youssouph Diouf, ingénieur agronome et chef d'agence de la compagnie générale d'assurance agricole du Sénégal.

D'autres opportunités liées notamment à l'accès au crédit sont des motifs de satisfaction des participants qui s'engagent à investir dans l'élevage pour ne plus importer du bétail surtout lors des grandes fêtes religieuses comme la Tabaski. En plénière, les bénéficiaires ont fait montre d'une grande satisfaction et réaffirment leur appropriation en vue de corser la croisade contre la pauvreté.