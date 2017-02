Baptisés Flintlock, ces exercices militaires américano-burkinabé de trois semaines, débutés lundi, vont préparer la lutte contre le terrorisme et les organisations extrémistes violentes dont de récentes attaques ont coûté la vie à une quinzaine de soldats dans le pays.

Le premier secrétaire de l'ambassade des Etats-Unis au Burkina, David Young, a indiqué que le but des manœuvres financées par son pays est « d'améliorer les capacités opérationnelles des militaires pour contrer le terrorisme et les organisations extrémistes violentes et leurs idéologies ».

« Notre réponse doit être complète et rapide si nous voulons contrer cette menace à facettes multiples », a-t-il ajouté.

La formation militaire a lieu dans deux localités : Kamboinsin à 30 km au nord de Ouagadougou et Bobo Dioulasso à 360 km à l'ouest de la capitale. Dans la première ville, elle est dirigée par un détachement des forces spéciales américaines alors qu'à Bobo Dioulasso, cette formation est assurée par des forces spéciales des Pays-Bas.

« Les multiples menaces terroristes auxquelles fait face notre sous-région, mais aussi la région du lac Tchad, démontrent (...) la nécessité et l'importance d'un exercice comme Flintlock », des manœuvres américano-africaines lancées en 2005, a estimé l'adjoint au chef d'état-major général des armées burkinabè, le colonel Théodore Naba Palé.

Selon l'état-major général des armées les participants aux manœuvres conjointes américano-burkinabè, dont le nombre n'a pas été dévoilé, « mèneront des exercices tactiques de petites unités pour inclure des parcours de tir, des mouvements motorisés ou à pied, des exercices de reconnaissance et de combat rapproché ».

Depuis avril 2015, le Burkina est entré dans un cycle d'enlèvements et d'attaques islamistes, surtout dans le nord frontalier du Mali et du Niger.

Entre octobre et décembre dernier, il a perdu 15 soldats lors d'assauts de détachements ou postes militaires. Et pas plus longtemps que dans la nuit de lundi à mardi, des djihadistes ont attaqué deux commissariats dans la province de Soum (Nord), près de la frontière malienne.

Le Burkina Faso participe depuis 10 ans aux manœuvres Flintlock mais c'est la deuxième fois, après 2010, qu'il accueille cet exercice qui se tient également dans six autres pays (Tchad, Cameroun, Niger, Mauritanie, Maroc et Tunisie).