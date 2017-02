Selon ce dernier, la visite auprès du ministre de l'Enseignement technique a été celle de courtoisie et de travail afin de connaître dans quelle mesure les deux pays pourront mutualiser leurs efforts dans le domaine de la formation professionnelle et qualifiante.

Invitant les élèves à ne pas se laisser tromper par des inscriptions sur différents sites de la Turquie via Internet, Can Incesu a indiqué : « la sélection des élèves se fait sur le site Internet ou page Facebook de l'ambassade de la Turquie au Congo. Ne vous inscrivez pas sur les sites moyennant une somme quelconque pour accéder aux établissements ».

L'ambassadeur de la Turquie au Congo, Can Incesu a annoncé le 27 février, à l'issue d'une audience avec le ministre de l'Enseignement technique, professionnel, de l'emploi et de la formation qualifiante, Antoine Nicéphore Fylla de Saint Eudes, l'ouverture de la campagne de bourses pour la Licence, du 1er au 31 mars 2017.

