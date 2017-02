Le ministre Moustapha Diop, avec à ses côtés Me Aïssata Tall Sall, maire de Podor et la… Plus »

«La vaccination contre la maladie newcastle permet aux femmes bénéficiaires de développer des activités avicoles sans risques et de gagner facilement leur vie. Outre l'augmentation substantielle de leurs revenus, elles peuvent par la même occasion améliorer leurs habitudes alimentaires et même le cadre de vie», confie-t-il.

Les modules de capacitation nous sont décrits par Mamadou Fall formateur et responsable du volet élevage et organisation de base au niveau du RESOPP.

Nous restons convaincus que ces femmes pourront relever le défi et de façon durable. Nous travaillons avec ADG, Resopp, des partenaires extérieurs comme le programme pôle de développement Casamance, Natal M'bay à travers le projet USAID et le Papsen», a-t-il déclaré.

Un atelier de capacitation a réuni pendant deux derniers jours à Diendé, une trentaine de femmes leaders des collectivités locales de Djirédji, Diendé et de Bambaly. L'appropriation des modules de promotion de l'aviculture était au centre de cette formation qui vise à outiller les bénéficiaires à relever les indicateurs de croissance à l'échelle locale et inverser la dynamique fâcheuse de la précarité ambiante. Cette formation a lieu sous l'égide de la coopérative agricole qui entend renforcer le volet agriculture.

