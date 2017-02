Algérie: Véhicules - Le quota d'importation entre 40.000 et 50.000 unités en 2017

La direction générale du travail au ministère de la fonction publique, du travail et de la… Plus »

Concernant les parties et accessoires des véhicules automobiles (classés en biens de consommation non alimentaires à l'instar des véhicules de tourisme), leur facture d'importation a atteint 393,96 millions de dollars contre 394,86 millions de dollars en 2015, soit une légère baisse de 0,23%.

Outre les voitures du constructeur Renault fabriquées localement depuis plus de deux années, l'année 2017 devrait voir l'entrée en production de plusieurs usines de montage de véhicules à l'instar de Hyundai et de Volkswagen.

Alger — Le quota d'importation des véhicules sur l'année 2017 devrait osciller entre 40.000 et 50.000 unités, a indiqué mardi à Alger le ministre de l'Habitat, de la ville et de l'urbanisme et ministre du Commerce par intérim, Abdelmadjid Tebboune.

