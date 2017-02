La direction générale du travail au ministère de la fonction publique, du travail et de la… Plus »

M. Diop a salué par ailleurs les efforts consentis par l'Algérie, notamment à travers la mise en place de l'Ecole nationale de la sécurité sociale et aussi à travers les bourses qu'elle accorde pour former des jeunes d'autres pays africains.

Relevant que l'ensemble des pays africains "partagent les mêmes préoccupations et les mêmes défis", M. Diop a indiqué "avoir écouté un exposé présenté par M. El Ghazi sur l'expérience algérienne dans le secteur", une expérience qu'il a qualifiée de "riche et de qualité".

Il a souligné, par la même occasion, que "la partie algérienne a fait des propositions qui seront examinées et intégrées dans le programme de cette session", estimant que "cela ne fera qu'enrichir la qualité du programme et des thématiques" qui seront abordées.

Alger — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed El Ghazi a reçu, mardi à Alger, Oumar Diop, chef de la délégation de la Commission de l'UA chargée de la préparation de la 2ème session du Comité technique sur le développement social, le travail et l'emploi de l'Union africaine, que va abriter l'Algérie du 24 au 28 avril prochain.

