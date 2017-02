Madagascar: Terrain d'Andohatapenaka - La CUA de nouveau autorisée à négocier avec Tiko

Les 50 nouveaux sapeurs-pompiers seront répartis au niveau des six arrondissements de la Capitale qui n'a jusqu'ici que trois casernes dont à Tsaralalàna, à Andravoahangy et à Anosivavaka. Actuellement, seulement 155 sapeurs-pompiers sont en activité.

Suite à la requête de la conseillère municipale Lalatiana Ravololomanana et consorts, le tribunal administratif d'Antananarivo a annulé le 17 février 2017 la délibération du conseil municipal qui a permis à la commune urbaine d'Antananarivo d'utiliser le terrain de Tiko à Andohatapenaka pour servir de fourrière. Comme motif d'annulation, l'opposante Lalatiana Ravololomanana et consorts ont affirmé que l'adoption de ladite délibération n'a pas été inscrite dans l'ordre du jour de la session extraordinaire de juillet 2016.

