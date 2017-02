Madagascar: Peinture - Un atelier de quatre séances animé par Jean Andrianaivo Ravelona à l'IKM

Il est invité à de grands salons d'art contemporain et reçoit plusieurs distinctions et prix. Aujourd'hui, il estime qu'il est de son devoir d'aider ses pairs. Cet atelier qu'il va animer concerne tous les peintres malgaches sans distinction. Il s'agira de cours intensifs.

Le peintre avoue avoir connu des déchirements et éprouvé de grands tourments durant cette période. Ses tableaux ont reflété cette véritable transfiguration qu'il a connue. Les amateurs d'arts ne s'y sont pas trompés et l'ont consacré maître de l'impressionnisme. « Découverte » traduit parfaitement cette nouvelle étape qui est l'aboutissement ultime.

Etabli en France depuis le début des années 2000, il fait de fréquents séjours à Madagascar. Cette fois-ci, il va rester plus longtemps que d'habitude et il a décidé de partager son expérience avec ses pairs restés au pays. Il va animer un atelier à l'IKM pour eux. Il s'agira de quatre séances qui auront lieu les 1er et 8 mars, de 14h à 17h30 et les 4 et 11 mars de 8h30 à 11h30.

Il fait partie des grandes figures de la peinture malgache du XXème siècle et de ce début du XXIe siècle. Jean Andrianaivo Ravelona est l'un de ses plus prestigieux représentants sur le plan international où il s'est imposé grâce au «Ay fanahy », le courant artistique qu'il a créé.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.