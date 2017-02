Madagascar: Tennis / Vatra Rabearisoa - « Les jeunes ont du talent »

La réussite de cette compétition est due entre autres à l'appui du club du CAR et de ses membres, avec les aides matérielles et financières ainsi que du Club CNUT pour la mise à disposition de leurs terrains pendant tout le tournoi.

65 participants répartis dans cinq catégories à savoir U6-U8-U10-U12-U14 et issus des 13 clubs d'Antananarivo ont été présents. « Le but est atteint, donner à nos enfants l'occasion de s'exprimer, de nous montrer leurs talents et leur amour pour le sport » ont déclaré les organisateurs, Harimamy Rajaonarivelo et Vatra Rabearisoa.

Malgré la pluie, le tournoi des Petits champions est allé jusqu'à son terme dimanche 26 février par la remise des trophées au Club du CAR. Rina Ravoniandro président fraîchement élu de la ligue de tennis Analamanga a saisi l'occasion pour présenter son staff et on a vu aussi la présence de Carlo Randrianatoandro président de la Section Tennis Marovatana.

