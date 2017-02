Madagascar: Crevettes de Madagascar - Un label de qualité reconnu sur le marché international

Deux grands événements se sont tenus dans la ville de Mahajanga, à savoir, l'ouverture officielle de la campagne de pêche crevettière et la célébration du 50e anniversaire de l'exploitation industrielle des crevettes.

Quand on parle de crevettes, on se réfère à la ville de Mahajanga. « Et Madagascar maintient toujours le cap par rapport à ses concurrents en matière de pêche crevettière, et ce, depuis ces 50 ans d'exploitation de la pêche industrielle de crevettes dans le pays », a annoncé le ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Gilbert François, lors de l'ouverture officielle de la campagne crevettière dans la Capitale de Boeny, vendredi dernier.

« Les crevettes de Madagascar ont toujours un label de qualité reconnu sur le marché international. Leurs prix sont les plus élevés variant entre 30 et 60 Euros par kilo. Ce sont les pays européens qui sont les principaux consommateurs de nos fruits de mer », a-t-il poursuivi.

Stratégie. Notons que la production issue de la pêche crevettière atteignait plus de 10 000 tonnes il y a dix ans. Mais en raison des impacts du changement climatique notamment le tsunami qui est survenu en 2005, les captures de ce produit marin ont chuté jusqu'à 2 500 tonnes. « Tous les autres pays concurrents comme le Mozambique, le Kenya et la Tanzanie sont touchés. Et aucune justification scientifique n'a été donnée à ce sujet.

Par contre, suite à un partenariat fructueux entre le ministère de la Pêche et le GAPCM (Groupement des Aquaculteurs et des Pêcheurs de Crevettes à Madagascar), la filière crevettière de Madagascar est maintenant relancée. La production enregistrée en 2016 était aux environs de 4 200 tonnes, sans compter le développement de l'aquaculture de crevettes », a-t-il enchaîné.

Dans la même foulée, « nous avons mis en œuvre une stratégie pour bien gérer la pêche crevettière. Il s'agit entre autres de la réduction des efforts de pêche en étroite collaboration avec ce groupement. Si celui-ci dispose de 70 bateaux de pêche, il n'utilise que 40 engins de pêche pour éviter une surexploitation », a fait savoir le ministre de tutelle.

Repos biologique. Ce n'est pas tout ! Un plan d'aménagement de la pêcherie a été instauré dans les régions de Melaky et d'Ankarana. « L'objectif consiste à impliquer les communautés locales villageoises dans la gestion de la pêcherie tout en assurant la surveillance de proximité de la période de fermeture de pêche, et ce, en partenariat avec le ministère de tutelle.

En effet, un repos biologique s'impose pour que les crevettes puissent se reproduire normalement, puisqu'il s'agit d'une richesse pouvant être épuisable.

Le respect de l'environnement maritime n'est pas en reste », d'après toujours les explications du ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Gilbert François. En outre, le ministère de la Pêche ne ménage pas ses efforts pour effectuer un reboisement des mangroves sur toutes les zones côtières, car il s'agit d'un site de reproduction des crevettes.

Redevabilité sociale. Par ailleurs, une conférence-débat réunissant tous les acteurs de la filière crevettière dont entre autres le ministère de tutelle et ses directions régionales, le GAPCM, les organisations de pêcheurs et les autorités locales, a été organisée dans la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mahajanga.

L'objectif consiste à développer ensemble cette filière porteuse. De son côté, le Chef de région de Boeny, Saïd Jaffar a sollicité les autres sociétés de pêche crevettière en matière de redevabilité sociale par le paiement des ristournes afin de contribuer à un meilleur développement de la région.

Toutes les parties prenantes reconnaissent également que cette filière génère des milliers d'emplois locaux, sans compter les recettes en devises pour la nation. Par contre, le président du GAPCM a soulevé que les poissons d'accompagnement sont maintenant valorisés si cela a été jeté en mer, il y a dix ans.

50 ans d'exploitation. Et pour marquer l'ouverture officielle de la campagne de pêche crevettière, des bateaux de pêche ont fait une parade. Leurs sirènes ont retenti ensemble tandis que des feux d'artifice ont été lancés. Une grande affluence de la population majungaise dont les familles des pêcheurs ont été émus lors de cet événement vendredi soir.

Et enfin, la célébration du 50e anniversaire de l'exploitation de la pêche crevettière s'est tenue hier soir, et ce, sous le haut patronage du Président Hery Rajaonarimampianina.

Notons que les recherches sur l'exploitation des crevettes ont été entamées en 1963 à Nosy-Be. La première exploitation a eu lieu en 1966. Et ce n'est qu'un an après que la pêche commerciale de crevettes a été lancée. Et cette activité a duré maintenant 50 ans.