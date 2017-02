Oran — La 5ème édition du Salon international de l'industrie alimentaire (SIAG), qui débutera, jeudi, au Centre des conventions d'Oran, mettra en exergue la promotion du produit local, avec un cap sur les moyens d'exporter ce produit, ont indiqué mercredi les organisateurs.

Plus de 350 exposants de toutes les filières agroalimentaires seront présents afin de promouvoir ce secteur stratégique, "particulièrement en cette période, marquée par la chute des cours des hydrocarbures et par cette volonté des pouvoirs publics d'encourager la production nationale et de limiter la facture des importations".

Ce rendez-vous économique, organisé par l'agence de communication "Proximity PR", sous le patronage du ministère de l'Industrie et des Mines a pour objectif principal "de contribuer à une meilleure connaissance du potentiel du secteur industriel agroalimentaire national".

Ce salon, de quatre jours, "intègre la nouvelle dynamique économique du gouvernement, pour renforcer les investissements productifs et booster les exportations hors hydrocarbures", a-t-on noté.

Une dizaine de pays étrangers participeront à cette édition, dont la France, l'Espagne, le Brésil, la Turquie, la Corée, entre autres. Les entreprises nationales ambitionnent, quant à elles, d'exporter des produits locaux vers l'Afrique.

"Avec la mondialisation des marchés, les entreprises du secteur agro-alimentaire seront forcées d'opérer, dans un contexte de plus en plus compétitif que ce soit en termes de prix ou en termes de développement, de nouveaux attributs, de nouveaux débouchés ou encore de nouveaux procédés », ont indiqué les organisateurs.

"Les entreprises doivent investir dans de nouvelles technologies en matière d'équipements, de compétences et de procédés et d'opérer à la modification de l'ensemble des techniques et des procédés utilisés pour améliorer la productivité et la profitabilité étant données les nouvelles configurations des marchés », a-t-on ajouté de même source.

Un nouveau défi est à relever : l'exportation des produits agricoles et agro-industriels algériens avec la nouvelle dimension africaine en se basant sur l'intégration africaine dans les chaînes de valeur mondiales et du positionnement du couple Algérie-Afrique.

Pour cette édition, un riche programme d'animation a été tracé, entre conférences, rencontres, et forums de discussion, animés par des experts sur des sujets d'actualité comme la sécurité alimentaire, le packaging et les potentialités du secteur agroalimentaire national.

Le SIAG permettra également la mise en place d'un espace "B to B" privilégié pour des rencontres permettant aux entreprises nationales et étrangères d'échanger leurs expériences et de développer des relations d'affaires mutuellement bénéfiques, a-t-on expliqué.