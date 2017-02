Madagascar: Analamanga - Mama bouscule l'Adema !

Mais comme on n'est qu'au tout début du championnat, rien ne dit que Elgeco Plus (6e) mais aussi AS Adema (2e) sans oublier le très régulier COSFA (4e) et même l'USCAFOOT (5e) du président Guy Rivo ne vont pas, eux aussi, tenter de brouiller les cartes. Et c'est tant mieux pour le spectacle.

Un petit point qui permet à Sabotsy Namehana de terminer à la 8e place devant le COSPN et le FC Tana. Une manière pour les protégés de Avotra Andriamosa de montrer qu'ils sont encore vivants et qu'ils entendent bien faire de la résistance face aux grosses cylindrées tananariviennes.

Elgeco Plus s'est un peu ressaisi de sa défaite en Afrique du Sud en consentant cette fois à jouer au ballon. Comme à l'entraînement, Bela et ses camarades ont battu l'autre nouvelle promue, le Mi20, sur le score de 2 à 0 qui aurait pu s'alourdir davantage si le club ne s'est pas permis de faire tourner son effectif.

Quant à l'USCAFOOT, elle a infligé au FC Tana le même score infligé aux Marseillais par le PSG. Un résultat sévère qui montre qu'entre les deux équipes, il subsiste une classe d'écart. Et pour une nouvelle promue qu'est le FC Tana, l'apprentissage risque d'être encore plus dur.

L'AS Adema défait par une fougueuse équipe du Mama. C'était la surprise de cette 4e journée d'Analamanga du week-end. Polaka et ses camarades ouvraient toutefois le score en premier dimanche à Mahamasina, mais c'était mal connaître le mental du Mama qui revenait dans la partie pour égaliser et mener ensuite après un magnifique coup franc plein axe qui a surpris le gardien de l'Adema.

