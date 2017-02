Madagascar: Ambatovy - Un million USD d'investissements pour un simulateur de conduite

Acquis sur un investissement de 1 million de dollars, ce simulateur de conduite permettra une meilleure formation des conducteurs d'engins, notamment des camions de transports des minerais sur le site de Moramanga. Les formations se feront, en effet, plus rapidement et d'une très bonne qualité dans la mesure où le simulateur peut reproduire tous les aspects d'une conduite professionnelle.

Sherritt International Corporation, Sumitomo Corporation et Korea Rassources Corporation sont actuellement en train de négocier sur leurs participations respectives dans le capital, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la demande des deux autres actionnaires, Sherritt, va rester opérateur du projet. Une requête qui va de soi quand on connaît les compétences particulières de Sherritt en la matière.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.