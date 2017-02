Madagascar: Décentralisation - Quatre facteurs de blocage selon Bezara Manassé

Volonté politique. Le facteur de blocage à l'épanouissement de la Décentralisation est, selon toujours l'ancien sénateur, « la crainte de certains responsables de possibles dérives, la méfiance vis-à-vis des idées séparatistes portées par certaines personnalités excentriques et le risque d'expression d'égoïsme de certaines régions renommées riches ». « Le quatrième blocage est la carence en volonté politique, le manque de désir opérationnel et l'insuffisance des travaux universitaires dans le domaine », souligne-t-il.

Parmi les exilés de la crise de 2009, l'ancien ministre sort de son silence, pour parler non pas de la politique politicienne, mais de la Décentralisation. Bezara Manassé a choisi la Normandie (France) comme terre d'exil, et il a même écrit un livre là-dessus.

