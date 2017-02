Congo-Kinshasa: « BONGO TE, TIKA », une interpellation contre les violences faites aux femmes et aux filles

« BONGO TE, TIKA », est une initiative du Réseau des Femmes Chrétiennes du Congo (RFCC), en partenariat avec l'Ong canadienne. Il vise à sensibiliser la population des quatre communes de Kinshasa aux enjeux liés aux violences faites aux femmes et aux filles.

« Bongo te, tika (Pas comme ça, arrête!) », est un projet d'art social financé par le Gouvernement canadien. Il cible les populations des quatre communes de la capitale : Limete, Masina, N'sele et Lemba.

L'objectif est d'apporter un changement radical aux habitudes liées aux violences faites aux femmes et aux filles. A cet effet, l'implication de toutes les couches sociales est vivement souhaitée

Les membres du comité de pilotage ont exprimé ce vœu, au cours d'un point de presse tenu, mercredi 22 février 2017 à Kinshasa. Ils ont expliqué à la presse les tenants et les aboutissants ainsi que le bien-fondé de ce projet, ô combien louable.

Faire entendre sa voix

« Bongo te, tika » qui se veut aussi une campagne de sensibilisation, vise à ce que« les hommes et les femmes, toutes tendances confondues, aient une grande capacité de faire entendre leur voix dans les décisions qui les concernent et accèdent aux ressources qui peuvent contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie », a expliqué Kristelle Holliday, directrice générale du Théâtre des petites lanternes.

Et pour atteindre cet objectif ambitieux, le projet « Bongo te, Tika » va consister à recueillir des témoignages auprès de 800 personnes dont 600 femmes et 200 hommes dans des communes précitées, afin de mettre en place une pièce de théâtre.

La sensibilisation de la population aux enjeux liés aux violences faites aux femmes et aux filles est un défi majeur qui nécessite une étude approfondie de la question et du contexte congolais en général, et kinois en particulier. C'est ainsi qu'un comité de pilotage a été mis en place.

Il est composé de quatre membres, notamment la présidente du RFCC, le secrétaire général de l'Alliance nationale de l'autorité traditionnelle du Congo, Sa Majesté Mfumiu Difima, un représentant de l'OXFAM et la directrice générale du Théâtre des petites lanternes.

« Dans sa mission, OXFAM croit à la réalisation d'un monde sans pauvreté », a indiqué Raphaël Mbuyi, directeur province Ouest de cette ONG. « La lutte contre la pauvreté et la souffrance constituent son cheval de bataille à travers 5 projets qui s'articulent sur 5 piliers parmi lesquels l'un est basé sur la justice du genre », a-t-il ajouté.

Participation citoyenne

Raphaël Mbuyi pense que les femmes et les filles devraient jouir de leurs droits et être en mesure de négocier des « relations respectueuses capables de leur permettre de s'exprimer et de faire valoir leurs droits sur base de principes d'égalité ».

Pour sa part, Kristelle Holliday explique que sa démarche est comprise dans la « méthodologie qui juxtapose la création et la participation citoyenne, deux sections qui doivent assurer le bon fonctionnement du projet pour qu'il soit géré de façon autonome, mais en complète harmonie ».

La capacité du réseautage, a-t-elle poursuivi, représente la force du projet dans la mesure où les réseaux institutionnels publics et privés et les associations ou personnes influentes, ont été présents tout au long du processus. « Cette initiative doit être vue dans le cadre d'une stratégie de développement local », précise Kristelle Holliday.

Selon Sa Majesté Mfumu Difima, les violences qui ont pris une allure inquiétante dans le monde entier nécessitent des mesures rapidement appropriées, pour les stopper. Il a, par la même occasion, invité tous ses collaborateurs, gardiens des us et coutumes, à réserver un bon accueil à ce projet.

Par ailleurs, le RFCC est un réseau créée à l'initiative de 16 organisations non-gouvernementales déterminées à pallier aux différents maux de la société congolaise et en travaille directement avec les survivants des violences.

Il a comme mission de « préserver et de promouvoir la dignité humaine et la qualité de vie des personnes démunies en vue d'une promotion durable dans la société », a affirmé Me Félicité Lubamba, présidente du RFCC.