Angola: Approbation de l'actualisation de la Commission de lutte contre le choléra

Luanda — Le Président de la République, José Eduardo dos Santos, a déterminé mardi, à Luanda, par décret, l'approbation de l'actualisation de la Commission Nationale de Lutte contre le choléra, coordonnée par le ministre de la Santé, dans le cadre des efforts du Gouvernement pour exécuter des mesures le contrôle et prévention de l'épidémie de choléra dans le but de protéger les populations contre ses effets néfastes.

Intègrent la commission les ministres des Finances, de l'Energie et Eau, de l'Environnement, de l'Intérieur, de la Famille et Promotion de la Femme, de l'Education, de la Communication Sociale et du secrétaire des Affaires sociales du Président de la République.

La commission qui vient d'être créée a comme attribution principale l'exécution du Plan d'intervention pour le contrôle de l'épidémie du choléra - Angola 2017, approuvé par la Commission pour la politique sociale du Conseil des ministres, dans les domaines suivants:

a) Vigilance épidémiologique et de laboratoire en particulier la recherche active des cas b) Traitement et approvisionnement en eau potable c) Contrôle de la qualité de l'eau de consommation humaine d) Assainissement de l'environnement e) Traitement des cas suspects et confirmés de choléra f) Information, éducation et mobilisation des individus, des familles et des communautés pour leur participation à des mesures de prévention g) Formation du personnel, organisation des services cliniques et la fourniture de produits médicaux

Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Commission est soutenue par un groupe technique, coordonné par le Secrétariat national de la santé, composé d'experts et de représentants des organismes membres de la Commission, entre autres, ce qui suit: Directeur national de la santé publique, directrice de l'Institut national de la santé publique, Directeur du Trésor Directeur National des Eaux, directeur national d'action sociale et scolaire, directeur national pour les politiques de famille, directeur national de l'environnement, le commandant de la protection civile et incendie, responsable des services de santé des FAA.

Au niveau local, la Commission de la lutte contre le choléra est représentée par des commissions provinciales et municipales.

Les commissions provinciales sont coordonnées par les gouverneurs provinciaux et intègrent les entités suivantes: Vice-gouverneur pour le secteur social, coordinateur adjoint Directeur provincial de la Santé Délégué des Finances Commandant de la protection civile et incendie Responsables des services de santé et la police nationale Directeur provincial de l'Énergie et Eau Directeur provincial de l'Education Directeur provincial de la famille et promotion de la femme Directeur provincial de l'aménagement du Territoire, Urbanisme et Environnement Les représentants des autorités traditionnelles et religieuses Les partenaires de la société civile.

Les commissions municipales sont coordonnées par les administrateurs municipaux et intègrent les entités suivantes:

Administrateur municipal adjoint pour le secteur social, coordinateur adjoint Directeur municipal de la Santé Commandant municipal de la protection civile et incendie Chef des services de santé des FAA Directeur municipal de l'énergie et eau Directeur municipal de la Famille et Promotion de la Femme Directeur municipal de l'éducation directeur municipal de l'aménagement du territoire, urbanisme et environnement Les représentants des autorités traditionnelles et religieuses. Les coordinateurs de la Commission nationale et des commissions provinciales et municipales peuvent inviter d'autres personnes à participer aux travaux de la Commission. Le coordinateur de la Commission soumet au détenteur du pouvoir exécutif, le calendrier et le budget détaillé pour l'exécution dans les 20 jours à compter de la date de publication du présent document.

Le coordinateur de la Commission présente des rapports mensuels détaillés sur le travail effectué au titulaire du pouvoir exécutif.

La Commission termine son mandat avec la déclaration de la fin de l'épidémie.