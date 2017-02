Angola: Les effectifs de la Police Nationale à Moxixo exhortés à redoubler la vigilance

Luena — L'officier chargé de l?information, l'éducation civique et Electorale de la Commission Electorale Provinciale de Moxico, Manuel Benedito Cessa Sainhajica, a exhorté lundi, à Luena, les effectifs de la Police Nationale à redoubler la vigilance à la phase de la précampagne électorale, pour assurer la tranquillité de la population.

Le responsable, qui intervenait sur "la conduite et le comportement à adopter par les forces policières, avant, pendant et après les élections", a dit qu'en cette période, la population augmente l'anxiété, d'où la nécessité de redoubler les mécanismes de travail avant le suffrage pour tranquilliser la population et protéger leurs biens.

Il a également conseillé les effectifs de la Police Nationale, à tous les niveaux, à accompagner en permanence les activités politiques des partis qui vont concourir aux élections, évitant les exagérations dans les activités et l'utilisation de matériel de propagande, car la Police Nationale est un organe non-partisan.

L'officier d'information a, d'autre part, demandé aux effectifs de la Police de Garde Frontières (PGF) et des Services de Migration et Etrangers (SME), à bien surveiller les frontières avec les pays voisins (la Zambie et la RD Congo), évitant l'entrée illégale des citoyens avant, pendant et après la période électorale, ainsi que des manifestations non autorisées des jeunes.

Selon lui, les agents des forces de la Police en uniforme ne sont pas autorisés de participer à une campagne électorale d'un parti politique et d'utiliser leurs matériels de propagande sous peine d'encourir un cime.

"Les autorités policières doivent participer seulement à la sécurisation des protagonistes et de la population en général", a-t-il conclu.