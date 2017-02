C'est parti pour 40 jours de jeûne, de pénitence et de prière sans compter les dimanches à compte de demain mercredi 1er mars 2017 pour les Chrétiens. Un pèlerinage qui s'achève le jour de Pâques, dimanche 16 avril 2017. La semaine Sainte (dernière semaine de Carême) avant le dimanche des Rameaux, commémore la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le Samedi saint au soir et le dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ.

Pourquoi 40 jours?

Trois événements au compteur pondèrent ce temps de carême et justifient le pourquoi du comment. Premièrement, les quarante années passées au désert par le peuple d'Israël entre sa sortie d'Égypte et son entrée en terre promise, les quarante jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique et enfin le chiffre quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements.

Un temps de conversion

Le carême, un temps favorable au combat spirituel. Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. À sa suite, il ne s'agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par l'Esprit.

Durant ce temps, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l'aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Ce temps de silence est également un temps réceptif à la parole de Dieu. En sa parole, Dieu nous demande de ne pas s'attacher aux biens du monde. Car, ces biens sont finissants.

Que signifie Carême?

Le mot Carême tire ses racines de "Quadragesima". En latin, ce mot signifie quarantième : il rappelle la durée de cette période qui démarre au lendemain de Mardi Gras pour se terminer le Samedi Saint, veille de Pâques. Pour les Chrétiens pratiquants, elle est marquée par une consommation réduite d'aliments mais aussi et surtout une recherche spirituelle. De nombreux rituels et moments forts marquent ce temps : Mercredi des Cendres, Dimanche des rameaux, Jeudi Saint, Vendredi Saint...

C'est quoi les Cendres?

Le mercredi des Cendres est le jour qui marque l'entrée carême. Ce jour est l'occasion d'une messe où le prêtre trace une croix avec de la cendre sur le front des fidèles en prononçant un verset de la genèse. «C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière.»

La cendre dont on se sert pour tracer la croix est la cendre issue de la combustion des rameaux bénis l'année précédente. L'utilisation de ces cendres est une évocation symbolique de la mort, et le versé récité doit inciter le croyant à l'humilité et à la piété.