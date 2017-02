Afrique: CAN U20 groupe B - Le Sénégal accroché d'entrée par le Soudan

Le ministre Moustapha Diop, avec à ses côtés Me Aïssata Tall Sall, maire de Podor et la… Plus »

«Prendre un point est une bonne performance pour mon équipe même s'il était possible de garder l'avantage jusqu'à la fin du temps réglementaire. D'autant plus que nous avons eu des occasions pour conforter notre avantage au cours de la rencontre. Maintenant, nous allons nous focaliser sur le Cameroun pour aller chercher les trois points de la victoire ».

Réduits à 10 après, les Lionceaux ne tardent pas à encaisser un but sur un penalty « généreux » accordé aux Soudanais à la 20e minute de jeu par l'arbitre égyptien. Le penalty est transformé par Hassan. Les deux équipes vont rejoindre les vestiaires sur ce score (1-0). En seconde période, les juniors vont, malgré leur infériorité numérique, se lancer dans un jeu plus offensif et multiplier les assauts. Ils seront finalement récompensés à la 88e minute de jeu suite à une phase offensive bien menée par Ibrahima Niane sur le coté gauche de l'attaque. Le buteur sénégalais entre dans la surface et sert Mohamed Pouye qui, dans un espace réduit, adresse un centre mal capté par le portier soudanais.

Le Sénégal a partagé le point match nul avec le Soudan lors de cette sortie à la Can U20 qui se déroule du 26 février au 12 mars en Zambie. Pour cette première rencontre du groupe B, les deux équipes se sont quittées sur le score nul d'un but partout (1-1). Un résultat qui aura pu tourner à l'avantage des Soudanais qui ont longuement maintenu cette courte avance obtenue dés les premières minutes de jeu. Les Koto boys qui avaient pourtant bien engagé la partie ont été vite ralentis par l'expulsion de leur capitaine Mamadou Diarra à la 15ème minute.

Le Sénégal a débuté la Can U20 2017 en Zambie par un nul face au Soudan son premier adversaire de la poule B (1-1). Réduits à 10 depuis la 15e minute et menés suite à un penalty accordé aux Soudanais, les Juniors sénégalais sont revenus de loin puisqu'ils ont réussi à arracher l'égalisation à la 88e min grâce à leur buteur Ibrahima Niane. Les poulains de Joseph Koto ont encore deux jours pour recharger les batteries avant d'attaquer leur deuxième rencontre qui les oppose le 2 mars prochain à l'Afrique du Sud qui a pris la tête du groupe en surclassant le Cameroun (3-0).

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.